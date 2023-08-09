Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье пропал подросток - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 09.08.2023 (обновлено: 09:29 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/podrostok-1888986334.html
В Приамурье пропал подросток
В Приамурье пропал подросток - РИА Новости, 09.08.2023
В Приамурье пропал подросток
Подростка, пропавшего утром в среду в Приамурье, ищут более 55 человек, в том числе полицейские, военные и кинолог, сообщает Амурский центр гражданской защиты и РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:26
2023-08-09T09:29
происшествия
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888986521_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_276e6460a5d1678669926ac4e1a51a62.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Подростка, пропавшего утром в среду в Приамурье, ищут более 55 человек, в том числе полицейские, военные и кинолог, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале. Несовершеннолетнего видели в последний раз в районе заброшенной фермы в районе бурейского села Асташиха, это место проверили в первую очередь. "Пожарные пожарного поста села Алексеевка Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками - более 55 человек - проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха Бурейского района", - говорится в сообщении. Сейчас проверяют все дома, сеновалы и чердаки. К работе подключили кинолога с собакой.
https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888986521_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_af80a264b05ef1598a919c1b9b805aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье пропал подросток

Пропавшего утром в среду в селе Асташиха в Приамурье подростка ищут более 55 человек

© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБПожарные Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха
Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ
Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Подростка, пропавшего утром в среду в Приамурье, ищут более 55 человек, в том числе полицейские, военные и кинолог, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.
Несовершеннолетнего видели в последний раз в районе заброшенной фермы в районе бурейского села Асташиха, это место проверили в первую очередь.
«
"Пожарные пожарного поста села Алексеевка Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками - более 55 человек - проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха Бурейского района", - говорится в сообщении.
Сейчас проверяют все дома, сеновалы и чердаки. К работе подключили кинолога с собакой.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже
26 июля, 14:37
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала