https://ria.ru/20230809/podrostok-1888986334.html

В Приамурье пропал подросток

В Приамурье пропал подросток - РИА Новости, 09.08.2023

В Приамурье пропал подросток

Подростка, пропавшего утром в среду в Приамурье, ищут более 55 человек, в том числе полицейские, военные и кинолог, сообщает Амурский центр гражданской защиты и РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:26

2023-08-09T09:26

2023-08-09T09:29

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Подростка, пропавшего утром в среду в Приамурье, ищут более 55 человек, в том числе полицейские, военные и кинолог, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале. Несовершеннолетнего видели в последний раз в районе заброшенной фермы в районе бурейского села Асташиха, это место проверили в первую очередь. "Пожарные пожарного поста села Алексеевка Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками - более 55 человек - проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха Бурейского района", - говорится в сообщении. Сейчас проверяют все дома, сеновалы и чердаки. К работе подключили кинолога с собакой.

https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область