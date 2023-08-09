В Приамурье пропал подросток
Пропавшего утром в среду в селе Асташиха в Приамурье подростка ищут более 55 человек
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБПожарные Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха
Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Подростка, пропавшего утром в среду в Приамурье, ищут более 55 человек, в том числе полицейские, военные и кинолог, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.
Несовершеннолетнего видели в последний раз в районе заброшенной фермы в районе бурейского села Асташиха, это место проверили в первую очередь.
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"Пожарные пожарного поста села Алексеевка Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтерами и родственниками - более 55 человек - проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха Бурейского района", - говорится в сообщении.
Сейчас проверяют все дома, сеновалы и чердаки. К работе подключили кинолога с собакой.