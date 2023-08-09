https://ria.ru/20230809/oon-1888966825.html
Мали и Буркина-Фасо призвали СБ ООН разрешить ситуацию в Нигере
Мали и Буркина-Фасо призвали СБ ООН разрешить ситуацию в Нигере - РИА Новости, 09.08.2023
Мали и Буркина-Фасо призвали СБ ООН разрешить ситуацию в Нигере
Мали и Буркина-Фасо назвали Совет безопасности ООН ответственным за решение ситуации с военным переворотом в Нигере и призвали принять меры по предотвращению... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T02:29
2023-08-09T02:29
2023-08-09T02:29
в мире
нигер
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буркина-фасо
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катрин колонна
антонио таяни
оон
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мали и Буркина-Фасо назвали Совет безопасности ООН ответственным за решение ситуации с военным переворотом в Нигере и призвали принять меры по предотвращению военных действий в регионе, сообщил глава МИД Мали Абдулай Диоп со ссылкой на совместное письмо глав МИД обоих стран. "Переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Мали призывают к ответственности Совет безопасности ООН, гарант международной ... безопасности, чтобы он использовал все средства для предотвращения военных действий против суверенного государства (Нигер - ред.), последствия которого могут быть непредсказуемыми", - говорится в совместном письме глав МИД двух стран, которое Диоп опубликовал в Twitter. В нем отмечается, что Мали и Буркина-Фасо стремятся найти решения ситуации в Нигере с помощью переговоров. Глава делегации Мали и Буркина-Фасо, министр территориального управления и децентрализации Мали полковник Абдулае Маига после встречи с нынешними властями в Нигере заявил, что Мали и Буркина-Фасо не потерпят военного вмешательства в Нигере. Малийская армия сообщила ранее, что Мали и Буркина-Фасо посылают в Нигер правительственную делегацию во главе с малийским министром территориального управления и официальным представителем правительства в знак солидарности. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, при этом ранее в сообществе заявили, что военное вмешательство будет последним из рассматриваемых вариантов. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна утверждала, что Франция не будет предоставлять военную поддержку ЭКОВАС в случае возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Против военного вмешательства западных стран выступал глава МИД Италии Антонио Таяни, заявивший, что это будет восприниматься как новая колонизация. Министр обороны Чада Дауд Яя Брахим подчеркивал, что его страна не собирается участвовать в каких-либо военных операциях на территории Нигера. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что возможная военная интервенция в Нигер станет прямой угрозой его стране.
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в мире, нигер, мали, буркина-фасо, абдулай диоп, катрин колонна, антонио таяни, оон, совет безопасности оон
В мире, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Абдулай Диоп, Катрин Колонна, Антонио Таяни, ООН, Совет Безопасности ООН
Мали и Буркина-Фасо призвали СБ ООН разрешить ситуацию в Нигере
Мали и Буркина-Фасо заявили об ответственности СБ ООН за разрешение ситуации в Нигере
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мали и Буркина-Фасо назвали Совет безопасности ООН ответственным за решение ситуации с военным переворотом в Нигере и призвали принять меры по предотвращению военных действий в регионе, сообщил глава МИД Мали Абдулай Диоп со ссылкой на совместное письмо глав МИД обоих стран.
"Переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Мали призывают к ответственности Совет безопасности ООН, гарант международной ... безопасности, чтобы он использовал все средства для предотвращения военных действий против суверенного государства (Нигер - ред.), последствия которого могут быть непредсказуемыми", - говорится в совместном письме глав МИД двух стран, которое Диоп опубликовал в Twitter
.
ЭКОВАС сообщило, почему была прервана миссия в Нигер
В нем отмечается, что Мали и Буркина-Фасо стремятся найти решения ситуации в Нигере с помощью переговоров.
Глава делегации Мали и Буркина-Фасо, министр территориального управления и децентрализации Мали полковник Абдулае Маига после встречи с нынешними властями в Нигере заявил, что Мали и Буркина-Фасо не потерпят военного вмешательства в Нигере.
Малийская армия сообщила ранее, что Мали и Буркина-Фасо посылают в Нигер правительственную делегацию во главе с малийским министром территориального управления и официальным представителем правительства в знак солидарности.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
В начале августа участники состоявшейся в Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, при этом ранее в сообществе заявили, что военное вмешательство будет последним из рассматриваемых вариантов. Министр иностранных дел Франции
Катрин Колонна утверждала, что Франция не будет предоставлять военную поддержку ЭКОВАС в случае возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере.
Против военного вмешательства западных стран выступал глава МИД Италии Антонио Таяни
, заявивший, что это будет восприниматься как новая колонизация. Министр обороны Чада
Дауд Яя Брахим подчеркивал, что его страна не собирается участвовать в каких-либо военных операциях на территории Нигера. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун
заявил, что возможная военная интервенция в Нигер станет прямой угрозой его стране.
СМИ: спецподразделения армии Нигера направляются к президентскому дворцу