https://ria.ru/20230809/myaso-1889070150.html

Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо к концу августа-сентябрю

Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо к концу августа-сентябрю - РИА Новости, 09.08.2023

Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо к концу августа-сентябрю

Минсельхоз ожидает снижение цен на мясо в России уже в конце августа — начале сентября, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:07

2023-08-09T14:07

2023-08-09T16:36

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минсельхоз ожидает снижение цен на мясо в России уже в конце августа — начале сентября, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев."С учетом роста производства мы в ближайшее время увидим снижение цен, это произойдет уже в конце августа - начале сентября. Ситуация на продовольственном рынке абсолютно спокойная, у нас растут объемы производства, и в том числе по мясу. Говорим о небольшом росте цены, но это достаточно понятно... в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо", - сказал министр, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию на продовольственном рынке, в частности, на рынке мяса.По его словам, никакой критичной ситуации в повышении цен не просматривается. "Абсолютно сезонное повышение, которое каждый год у нас проходит, а дальше цены выровняются. Нет никаких предпосылок для их увеличения", - подчеркнул Патрушев.Он также обратил внимание на отсутствие какого-либо дефицита. "У нас полная самообеспеченность этим видом продукции", - сказал он.

https://ria.ru/20230731/myaso-1887372805.html

россия

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, дмитрий патрушев