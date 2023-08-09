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Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо к концу августа-сентябрю
Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо к концу августа-сентябрю - РИА Новости, 09.08.2023
Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо к концу августа-сентябрю
Минсельхоз ожидает снижение цен на мясо в России уже в конце августа — начале сентября, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:07
2023-08-09T14:07
2023-08-09T16:36
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минсельхоз ожидает снижение цен на мясо в России уже в конце августа — начале сентября, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев."С учетом роста производства мы в ближайшее время увидим снижение цен, это произойдет уже в конце августа - начале сентября. Ситуация на продовольственном рынке абсолютно спокойная, у нас растут объемы производства, и в том числе по мясу. Говорим о небольшом росте цены, но это достаточно понятно... в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо", - сказал министр, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию на продовольственном рынке, в частности, на рынке мяса.По его словам, никакой критичной ситуации в повышении цен не просматривается. "Абсолютно сезонное повышение, которое каждый год у нас проходит, а дальше цены выровняются. Нет никаких предпосылок для их увеличения", - подчеркнул Патрушев.Он также обратил внимание на отсутствие какого-либо дефицита. "У нас полная самообеспеченность этим видом продукции", - сказал он.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, дмитрий патрушев
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Дмитрий Патрушев
Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо к концу августа-сентябрю
Глава Минсельхоза Патрушев спрогнозировал снижение цен на мясо в России в конце августа
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минсельхоз ожидает снижение цен на мясо в России уже в конце августа — начале сентября, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.
"С учетом роста производства мы в ближайшее время увидим снижение цен, это произойдет уже в конце августа - начале сентября. Ситуация на продовольственном рынке абсолютно спокойная, у нас растут объемы производства, и в том числе по мясу. Говорим о небольшом росте цены, но это достаточно понятно... в это время года всегда несколько увеличивается цена на мясо", - сказал министр, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию на продовольственном рынке, в частности, на рынке мяса.
По его словам, никакой критичной ситуации в повышении цен не просматривается. "Абсолютно сезонное повышение, которое каждый год у нас проходит, а дальше цены выровняются. Нет никаких предпосылок для их увеличения", - подчеркнул Патрушев.
Он также обратил внимание на отсутствие какого-либо дефицита. "У нас полная самообеспеченность этим видом продукции", - сказал он.
Минсельхоз ожидает рост производства мяса птицы по итогу года