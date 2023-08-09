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Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами - РИА Новости, 09.08.2023
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15:14 09.08.2023 (обновлено: 17:03 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/mariupol-1889089961.html
Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами
Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами - РИА Новости, 09.08.2023
Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами
Власти Грозного и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:14
2023-08-09T17:03
политика
мариуполь
грозный
олег моргун
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Власти Грозного и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Грозный и Мариуполь города-побратимы. Соответствующее соглашение накануне подписали… мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Это значимое событие, символизирующее образование тесных дружеских отношений между двумя городами", – написал глава Чечни. Он уверен, что этот шаг позволит укрепить сотрудничество по основным сферам жизнедеятельности и положительно скажется на развитии ключевых социально значимых направлений. "Благодаря усилиям российских войск Мариуполь удалось избавить от националистической угрозы. Чеченские бойцы шли в бой в первых рядах, зачищая каждую улицу от укронатовских преступников. Наши парни вложили немало усилий, чтобы вытеснить врага и вернуть город его законным жителям. Отмечу, что подписание этого соглашения свидетельствует, что металлургический центр Донбасса возвращается на рельсы динамичного развития", – добавил Кадыров. Накануне также состоялось подписание соглашения между правительствами ДНР и Чечни о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
https://ria.ru/20230604/kanikuly-1876120824.html
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политика, мариуполь, грозный, олег моргун, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика
Политика, Мариуполь, Грозный, Олег Моргун, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Донецкая Народная Республика
Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

Кадыров сообщил, что власти Грозного и Мариуполя подписали договор о побратимстве

© Kadyrov_95/TelegramМэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун во время подписания соглашения об установлении побратимских отношений
Мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун во время подписания соглашения об установлении побратимских отношений
© Kadyrov_95/Telegram
Мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун во время подписания соглашения об установлении побратимских отношений
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Власти Грозного и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Грозный и Мариуполь города-побратимы. Соответствующее соглашение накануне подписали… мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Это значимое событие, символизирующее образование тесных дружеских отношений между двумя городами", – написал глава Чечни. Он уверен, что этот шаг позволит укрепить сотрудничество по основным сферам жизнедеятельности и положительно скажется на развитии ключевых социально значимых направлений.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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1 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

Вид на жилой дом на бульваре Шевченко в Мариуполе

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
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2 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
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3 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
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4 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Семьи осваиваются в новых квартирах.

Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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6 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

Жалюзи в окнах жилого дома на улице Артема в Жовтневом районе Мариуполя

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

Вид на подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
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9 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь планируют восстановить за три года.

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
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11 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

Вид на подъезды жилых домов на бульваре Шевченко в Мариуполе

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
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12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

Вид на жилой дом на Черноморской улице в Приморском районе Мариуполя

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
1 из 14

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
2 из 14

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
3 из 14

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
4 из 14

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 14

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 14

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14
"Благодаря усилиям российских войск Мариуполь удалось избавить от националистической угрозы. Чеченские бойцы шли в бой в первых рядах, зачищая каждую улицу от укронатовских преступников. Наши парни вложили немало усилий, чтобы вытеснить врага и вернуть город его законным жителям. Отмечу, что подписание этого соглашения свидетельствует, что металлургический центр Донбасса возвращается на рельсы динамичного развития", – добавил Кадыров.
Накануне также состоялось подписание соглашения между правительствами ДНР и Чечни о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей
4 июня, 20:57
 
ПолитикаМариупольГрозныйОлег МоргунРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Донецкая Народная Республика
 
 
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