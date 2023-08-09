https://ria.ru/20230809/mariupol-1889089961.html

Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами - РИА Новости, 09.08.2023

Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

Власти Грозного и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:14

2023-08-09T15:14

2023-08-09T17:03

политика

мариуполь

грозный

олег моргун

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889122864_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_d49df973bf204009643c4e3272f0941e.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Власти Грозного и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Грозный и Мариуполь города-побратимы. Соответствующее соглашение накануне подписали… мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун. Это значимое событие, символизирующее образование тесных дружеских отношений между двумя городами", – написал глава Чечни. Он уверен, что этот шаг позволит укрепить сотрудничество по основным сферам жизнедеятельности и положительно скажется на развитии ключевых социально значимых направлений. "Благодаря усилиям российских войск Мариуполь удалось избавить от националистической угрозы. Чеченские бойцы шли в бой в первых рядах, зачищая каждую улицу от укронатовских преступников. Наши парни вложили немало усилий, чтобы вытеснить врага и вернуть город его законным жителям. Отмечу, что подписание этого соглашения свидетельствует, что металлургический центр Донбасса возвращается на рельсы динамичного развития", – добавил Кадыров. Накануне также состоялось подписание соглашения между правительствами ДНР и Чечни о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

https://ria.ru/20230604/kanikuly-1876120824.html

мариуполь

грозный

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, мариуполь, грозный, олег моргун, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика