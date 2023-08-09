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В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула - РИА Новости, 09.08.2023
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Хорошие новости
 
13:17 09.08.2023 (обновлено: 13:34 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/manul-1889051621.html
В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула
В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула - РИА Новости, 09.08.2023
В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула
В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:17
2023-08-09T13:34
хорошие новости
санкт-петербург
ленинградский зоопарк
россия
ленинград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга в Telegram-канале."Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Малыш — первенец самца Свэна и самки Намики", — говорится в публикации.Пол детеныша манула уже известен — это мальчик, он растет активным и здоровым."Сотрудники зоопарка рассказывают, что малыш боевой и очень смешно шипит на людей. Именно поэтому его назвали Шу", — уточнили в городском комитете по культуре.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Ленинградского зоопарка, животное родилось 24 мая. О появлении детенышей на свет не сообщают в тот же момент, поскольку требуется около месяца наблюдения за ними."В случае с манулами, вольер которых мы реконструировали незадолго до появления малыша, мы выжидали дольше, поскольку это долгожданное событие", — пояснила представительница зоопарка. Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, он расположен напротив Петропавловской крепости и открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, которые содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня здесь проживают примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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санкт-петербург, ленинградский зоопарк, россия, ленинград
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк, Россия, Ленинград
В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула

В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула впервые с 2007 года

© Фото : Комитет по культуре Санкт-ПетербургаДетеныш манула в Ленинградском зоопарке
Детеныш манула в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Детеныш манула в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
"Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Малыш — первенец самца Свэна и самки Намики", — говорится в публикации.
Пол детеныша манула уже известен — это мальчик, он растет активным и здоровым.
«
"Сотрудники зоопарка рассказывают, что малыш боевой и очень смешно шипит на людей. Именно поэтому его назвали Шу", — уточнили в городском комитете по культуре.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Ленинградского зоопарка, животное родилось 24 мая. О появлении детенышей на свет не сообщают в тот же момент, поскольку требуется около месяца наблюдения за ними.
© Фото : Комитет по культуре Санкт-ПетербургаДетеныш манула в Ленинградском зоопарке
Детеныш манула в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Детеныш манула в Ленинградском зоопарке
"В случае с манулами, вольер которых мы реконструировали незадолго до появления малыша, мы выжидали дольше, поскольку это долгожданное событие", — пояснила представительница зоопарка.
Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, он расположен напротив Петропавловской крепости и открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, которые содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня здесь проживают примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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