https://ria.ru/20230809/manul-1889051621.html

В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула

В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула - РИА Новости, 09.08.2023

В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула

В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:17

2023-08-09T13:17

2023-08-09T13:34

хорошие новости

санкт-петербург

ленинградский зоопарк

россия

ленинград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889045578_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a0819f8e9d4f9e3cb24f5287212ffc1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке родился детеныш манула, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга в Telegram-канале."Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Малыш — первенец самца Свэна и самки Намики", — говорится в публикации.Пол детеныша манула уже известен — это мальчик, он растет активным и здоровым."Сотрудники зоопарка рассказывают, что малыш боевой и очень смешно шипит на людей. Именно поэтому его назвали Шу", — уточнили в городском комитете по культуре.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Ленинградского зоопарка, животное родилось 24 мая. О появлении детенышей на свет не сообщают в тот же момент, поскольку требуется около месяца наблюдения за ними."В случае с манулами, вольер которых мы реконструировали незадолго до появления малыша, мы выжидали дольше, поскольку это долгожданное событие", — пояснила представительница зоопарка. Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, он расположен напротив Петропавловской крепости и открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, которые содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня здесь проживают примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html

санкт-петербург

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ленинградский зоопарк, россия, ленинград