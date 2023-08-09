https://ria.ru/20230809/malchik-1889098594.html

В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге

В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге - РИА Новости, 09.08.2023

В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге

Семилетний мальчик погиб, купаясь на надувном круге в Финском заливе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:27

2023-08-09T15:27

2023-08-09T15:27

происшествия

финский залив

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Семилетний мальчик погиб, купаясь на надувном круге в Финском заливе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 7 августа напротив дома на улице Маршала Казакова из воды Финского залива извлекли тело семилетнего мальчика, который упал в воду в процессе купания на надувном круге. Как сообщают местные СМИ, в том числе онлайн-издание "Фонтанка", за сыном присматривала с берега мать, она общалась и отдыхала со знакомой, в какой-то момент мальчик скрылся под водой, его пытались спасти отдыхающие, но было поздно.

https://ria.ru/20230807/akvapark-1888707171.html

финский залив

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, финский залив, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)