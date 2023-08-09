https://ria.ru/20230809/malchik-1889098594.html
В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге
В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге - РИА Новости, 09.08.2023
В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге
Семилетний мальчик погиб, купаясь на надувном круге в Финском заливе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:27
2023-08-09T15:27
2023-08-09T15:27
происшествия
финский залив
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Семилетний мальчик погиб, купаясь на надувном круге в Финском заливе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 7 августа напротив дома на улице Маршала Казакова из воды Финского залива извлекли тело семилетнего мальчика, который упал в воду в процессе купания на надувном круге. Как сообщают местные СМИ, в том числе онлайн-издание "Фонтанка", за сыном присматривала с берега мать, она общалась и отдыхала со знакомой, в какой-то момент мальчик скрылся под водой, его пытались спасти отдыхающие, но было поздно.
https://ria.ru/20230807/akvapark-1888707171.html
финский залив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, финский залив, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Финский залив, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге
СК возбудил дело из-за гибели семилетнего мальчика, купавшегося на круге в Финском заливе