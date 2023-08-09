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В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге - РИА Новости, 09.08.2023
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15:27 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/malchik-1889098594.html
В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге
В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге - РИА Новости, 09.08.2023
В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге
Семилетний мальчик погиб, купаясь на надувном круге в Финском заливе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:27
2023-08-09T15:27
происшествия
финский залив
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Семилетний мальчик погиб, купаясь на надувном круге в Финском заливе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 7 августа напротив дома на улице Маршала Казакова из воды Финского залива извлекли тело семилетнего мальчика, который упал в воду в процессе купания на надувном круге. Как сообщают местные СМИ, в том числе онлайн-издание "Фонтанка", за сыном присматривала с берега мать, она общалась и отдыхала со знакомой, в какой-то момент мальчик скрылся под водой, его пытались спасти отдыхающие, но было поздно.
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финский залив
санкт-петербург
россия
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происшествия, финский залив, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Финский залив, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге семилетний мальчик утонул, купаясь на надувном круге

СК возбудил дело из-за гибели семилетнего мальчика, купавшегося на круге в Финском заливе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Семилетний мальчик погиб, купаясь на надувном круге в Финском заливе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает главк СК.
"Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 7 августа напротив дома на улице Маршала Казакова из воды Финского залива извлекли тело семилетнего мальчика, который упал в воду в процессе купания на надувном круге.
Как сообщают местные СМИ, в том числе онлайн-издание "Фонтанка", за сыном присматривала с берега мать, она общалась и отдыхала со знакомой, в какой-то момент мальчик скрылся под водой, его пытались спасти отдыхающие, но было поздно.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Тульской области мальчик утонул в аквапарке
7 августа, 18:10
 
ПроисшествияФинский заливСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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