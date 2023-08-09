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В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село" - РИА Новости, 09.08.2023
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11:25 09.08.2023 (обновлено: 11:27 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889012406.html
В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село"
В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село" - РИА Новости, 09.08.2023
В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село"
В Кузбассе внедрен новый медицинский проект "Здоровое село" для жителей отдаленных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:25
2023-08-09T11:27
здоровье - общество
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости. В Кузбассе внедрен новый медицинский проект "Здоровое село" для жителей отдаленных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе запустили региональный проект по оказанию медицинской помощи жителям отдаленных территорий "Здоровое село". Он разработан по поручению губернатора Сергея Цивилева. В рамках проекта врачи разных профилей из областных больниц и студенты Кузбасского медицинского колледжа будут выезжать по графику в отдаленные села и проводить все необходимые обследования и консультации. Вместе с ними будут работать специалисты по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний", – говорится в сообщении. Уточняется, что первым местом, куда прибыла бригада врачей проекта, стало село Тарасово Промышленновского округа. Здесь есть врачебная амбулатория, в которой получают медицинскую помощь почти 3 тысячи взрослых и 700 детей не только из Тарасово, но и из ближайших населенных пунктов. В рамках проекта "Здоровое село" прием в амбулатории вели оториноларинголог, детский и взрослый неврологи, а также офтальмолог. Студенты-волонтеры и преподаватели Кузбасского медицинского колледжа провели для жителей села три мастер класса. На базе передвижного учебно-симуляционного комплекса "ПУСК" были отработаны навыки сердечно-легочной реанимации с помощью специальных тренажеров. На мастер-классе "Наушники — друг или враг" людям рассказали о недостатках и преимуществах различных видов наушников, их влиянии на слух. На мастер-классе "Осторожно! Травма" специалисты показали, как оказывать первую помощь при переломах, вывихах, ожогах. "Мы планомерно создаем все условия для того, чтобы каждый житель Кузбасса имел возможность получить медицинскую помощь рядом с домом. Для оказания первичной помощи мы открываем в отдаленных территориях ФАПы и врачебные амбулатории. А благодаря акции "Здоровое село" жители сел смогут обследоваться и получить консультацию от профильных специалистов, дополнительно расширить свои знания по здоровому образу жизни", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Все желающие смогли пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, а также получили консультацию специалиста Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Сотрудники Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики показали пациентам, как записываться на прием в медорганизацию через портал ВРАЧ42.
https://ria.ru/20230703/kuzbass-1881907698.html
кемеровская область
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здоровье - общество, сергей цивилев, кемеровская область
Здоровье - Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область

В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село"

© iStock.com / pcess609Пациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© iStock.com / pcess609
Пациент на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости. В Кузбассе внедрен новый медицинский проект "Здоровое село" для жителей отдаленных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В Кузбассе запустили региональный проект по оказанию медицинской помощи жителям отдаленных территорий "Здоровое село". Он разработан по поручению губернатора Сергея Цивилева. В рамках проекта врачи разных профилей из областных больниц и студенты Кузбасского медицинского колледжа будут выезжать по графику в отдаленные села и проводить все необходимые обследования и консультации. Вместе с ними будут работать специалисты по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний", – говорится в сообщении.
Уточняется, что первым местом, куда прибыла бригада врачей проекта, стало село Тарасово Промышленновского округа. Здесь есть врачебная амбулатория, в которой получают медицинскую помощь почти 3 тысячи взрослых и 700 детей не только из Тарасово, но и из ближайших населенных пунктов. В рамках проекта "Здоровое село" прием в амбулатории вели оториноларинголог, детский и взрослый неврологи, а также офтальмолог.
Студенты-волонтеры и преподаватели Кузбасского медицинского колледжа провели для жителей села три мастер класса. На базе передвижного учебно-симуляционного комплекса "ПУСК" были отработаны навыки сердечно-легочной реанимации с помощью специальных тренажеров. На мастер-классе "Наушники — друг или враг" людям рассказали о недостатках и преимуществах различных видов наушников, их влиянии на слух. На мастер-классе "Осторожно! Травма" специалисты показали, как оказывать первую помощь при переломах, вывихах, ожогах.
«
"Мы планомерно создаем все условия для того, чтобы каждый житель Кузбасса имел возможность получить медицинскую помощь рядом с домом. Для оказания первичной помощи мы открываем в отдаленных территориях ФАПы и врачебные амбулатории. А благодаря акции "Здоровое село" жители сел смогут обследоваться и получить консультацию от профильных специалистов, дополнительно расширить свои знания по здоровому образу жизни", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Все желающие смогли пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, а также получили консультацию специалиста Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Сотрудники Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики показали пациентам, как записываться на прием в медорганизацию через портал ВРАЧ42.
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