https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889012406.html

В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село"

В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село" - РИА Новости, 09.08.2023

В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село"

В Кузбассе внедрен новый медицинский проект "Здоровое село" для жителей отдаленных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:25

2023-08-09T11:25

2023-08-09T11:27

здоровье - общество

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости. В Кузбассе внедрен новый медицинский проект "Здоровое село" для жителей отдаленных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе запустили региональный проект по оказанию медицинской помощи жителям отдаленных территорий "Здоровое село". Он разработан по поручению губернатора Сергея Цивилева. В рамках проекта врачи разных профилей из областных больниц и студенты Кузбасского медицинского колледжа будут выезжать по графику в отдаленные села и проводить все необходимые обследования и консультации. Вместе с ними будут работать специалисты по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний", – говорится в сообщении. Уточняется, что первым местом, куда прибыла бригада врачей проекта, стало село Тарасово Промышленновского округа. Здесь есть врачебная амбулатория, в которой получают медицинскую помощь почти 3 тысячи взрослых и 700 детей не только из Тарасово, но и из ближайших населенных пунктов. В рамках проекта "Здоровое село" прием в амбулатории вели оториноларинголог, детский и взрослый неврологи, а также офтальмолог. Студенты-волонтеры и преподаватели Кузбасского медицинского колледжа провели для жителей села три мастер класса. На базе передвижного учебно-симуляционного комплекса "ПУСК" были отработаны навыки сердечно-легочной реанимации с помощью специальных тренажеров. На мастер-классе "Наушники — друг или враг" людям рассказали о недостатках и преимуществах различных видов наушников, их влиянии на слух. На мастер-классе "Осторожно! Травма" специалисты показали, как оказывать первую помощь при переломах, вывихах, ожогах. "Мы планомерно создаем все условия для того, чтобы каждый житель Кузбасса имел возможность получить медицинскую помощь рядом с домом. Для оказания первичной помощи мы открываем в отдаленных территориях ФАПы и врачебные амбулатории. А благодаря акции "Здоровое село" жители сел смогут обследоваться и получить консультацию от профильных специалистов, дополнительно расширить свои знания по здоровому образу жизни", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Все желающие смогли пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, а также получили консультацию специалиста Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Сотрудники Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики показали пациентам, как записываться на прием в медорганизацию через портал ВРАЧ42.

https://ria.ru/20230703/kuzbass-1881907698.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, сергей цивилев, кемеровская область