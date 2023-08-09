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Готовность курса "Основы российской государственности" высокая - эксперт

Готовность курса "Основы российской государственности" высокая - эксперт - РИА Новости, 09.08.2023

Готовность курса "Основы российской государственности" высокая - эксперт

Готовность курса "Основы российской государственности" крайне высокая, пройден "гигантский путь", заявил научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T22:14

2023-08-09T22:14

2023-08-09T22:14

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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Готовность курса "Основы российской государственности" крайне высокая, пройден "гигантский путь", заявил научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин. В рамках практической конференции "Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности", проходящей на базе центра "Машук" с 7 по 10 августа, Полосин в среду обсудил готовность курса. "Такого рода образовательных курсов, предметов в системе высшего образования, не было более 30 лет. Мы понимаем, что готовность профессорского-преподавательского состава к ведению таких мультипредметных, синтетических программ ещё год назад представлялась нам крайне маловероятной. Но за год коллеги прошли гигантский путь, ...образовательный курс был сформирован и создан самими преподавателями высшей школы, и наработка и подготовка ...крайне высокая", - сказал Полосин. Он добавил, что следующая встреча по обсуждению курса состоится 22 августа в Москве. Президент России Владимир Путин 29 января поручил минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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