https://ria.ru/20230809/kofe-1889133866.html

В АКОРТ прокомментировали сообщения о повышении цен на чай и кофе

В АКОРТ прокомментировали сообщения о повышении цен на чай и кофе - РИА Новости, 09.08.2023

В АКОРТ прокомментировали сообщения о повышении цен на чай и кофе

Отечественные ритейлеры с июня получают уведомления от поставщиков о повышении цен на чай и кофе, однако о повсеместном единовременном росте стоимости говорить... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:44

2023-08-09T17:44

2023-08-09T17:44

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

игорь караваев

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отечественные ритейлеры с июня получают уведомления от поставщиков о повышении цен на чай и кофе, однако о повсеместном единовременном росте стоимости говорить преждевременно, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня месяца. Часть уведомлений находится на рассмотрении и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно", - заявил он. Караваев также отметил, что в компаниях-участниках АКОРТ не фиксируется дефицит продукции в сегментах чая, кофе. Кроме того, часть этой продукции представлена в сегменте собственных торговых марок ритейлеров и, как правило, является наиболее доступной по соотношению цена-качество. Издание "Коммерсант" в среду написало, что крупные производители чая и кофе повышают с сентября отпускные цены для ритейлеров на фоне ослабления рубля и дорожающих из-за падения урожайности какао-бобов. Потребителям РФ доступны чай и кофе в различных ценовых категориях, прокомментировали позже в Минсельхозе, пояснив также, что на цену такой продукции в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории страны. В свою очередь, представители отрасли сообщили агентству, что производители чая и кофе в России постепенно повышают отпускные цены на свою продукцию в связи с ослаблением рубля и ростом себестоимости производства, но повышение будет постепенным, и у потребителей будет возможность выбрать доступную по цене продукцию.

https://ria.ru/20230803/kofe-1887904291.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь караваев