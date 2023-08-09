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В АКОРТ прокомментировали сообщения о повышении цен на чай и кофе - РИА Новости, 09.08.2023
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17:44 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kofe-1889133866.html
В АКОРТ прокомментировали сообщения о повышении цен на чай и кофе
В АКОРТ прокомментировали сообщения о повышении цен на чай и кофе - РИА Новости, 09.08.2023
В АКОРТ прокомментировали сообщения о повышении цен на чай и кофе
Отечественные ритейлеры с июня получают уведомления от поставщиков о повышении цен на чай и кофе, однако о повсеместном единовременном росте стоимости говорить... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:44
2023-08-09T17:44
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
игорь караваев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отечественные ритейлеры с июня получают уведомления от поставщиков о повышении цен на чай и кофе, однако о повсеместном единовременном росте стоимости говорить преждевременно, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня месяца. Часть уведомлений находится на рассмотрении и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно", - заявил он. Караваев также отметил, что в компаниях-участниках АКОРТ не фиксируется дефицит продукции в сегментах чая, кофе. Кроме того, часть этой продукции представлена в сегменте собственных торговых марок ритейлеров и, как правило, является наиболее доступной по соотношению цена-качество. Издание "Коммерсант" в среду написало, что крупные производители чая и кофе повышают с сентября отпускные цены для ритейлеров на фоне ослабления рубля и дорожающих из-за падения урожайности какао-бобов. Потребителям РФ доступны чай и кофе в различных ценовых категориях, прокомментировали позже в Минсельхозе, пояснив также, что на цену такой продукции в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории страны. В свою очередь, представители отрасли сообщили агентству, что производители чая и кофе в России постепенно повышают отпускные цены на свою продукцию в связи с ослаблением рубля и ростом себестоимости производства, но повышение будет постепенным, и у потребителей будет возможность выбрать доступную по цене продукцию.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь караваев
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Игорь Караваев
В АКОРТ прокомментировали сообщения о повышении цен на чай и кофе

АКОРТ: отечественные ретейлеры с июня получают уведомления о повышении цен на чай и кофе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтеллаж с кофе в магазине
Стеллаж с кофе в магазине - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стеллаж с кофе в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отечественные ритейлеры с июня получают уведомления от поставщиков о повышении цен на чай и кофе, однако о повсеместном единовременном росте стоимости говорить преждевременно, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«
"Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня месяца. Часть уведомлений находится на рассмотрении и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно", - заявил он.
Караваев также отметил, что в компаниях-участниках АКОРТ не фиксируется дефицит продукции в сегментах чая, кофе. Кроме того, часть этой продукции представлена в сегменте собственных торговых марок ритейлеров и, как правило, является наиболее доступной по соотношению цена-качество.
Издание "Коммерсант" в среду написало, что крупные производители чая и кофе повышают с сентября отпускные цены для ритейлеров на фоне ослабления рубля и дорожающих из-за падения урожайности какао-бобов. Потребителям РФ доступны чай и кофе в различных ценовых категориях, прокомментировали позже в Минсельхозе, пояснив также, что на цену такой продукции в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории страны.
В свою очередь, представители отрасли сообщили агентству, что производители чая и кофе в России постепенно повышают отпускные цены на свою продукцию в связи с ослаблением рубля и ростом себестоимости производства, но повышение будет постепенным, и у потребителей будет возможность выбрать доступную по цене продукцию.
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