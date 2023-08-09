https://ria.ru/20230809/klastery-1889144440.html

В Нижегородской области создадут два новых образовательных кластера

В Нижегородской области создадут два новых образовательных кластера - РИА Новости, 09.08.2023

В Нижегородской области создадут два новых образовательных кластера

Еще два новых образовательно-производственных кластера - химический и радиоэлектронный - откроются в Дзержинске и Нижнем Новгороде в рамках федеральной... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:29

2023-08-09T18:29

2023-08-09T18:29

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Еще два новых образовательно-производственных кластера - химический и радиоэлектронный - откроются в Дзержинске и Нижнем Новгороде в рамках федеральной программы "Профессионалитет", сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области. Восьмой по счету кластер, направленный на развитие химической промышленности, будет создан на базе Дзержинского химического техникума имени Красной Армии. Девятый кластер, призванный развивать отрасль радиоэлектроники, - на базе Нижегородского радиотехнического колледжа. "У новых центров будет по девять промышленных партнеров. В каждом кластере создадим колледж "под ключ": там будет все необходимое, чтобы подготовить ребят к карьере на наших предприятиях", – приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона отметил, что задачу по расширению проекта "Профессионалитет" поставил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "Это жизненно важно для таких промышленных регионов, как Нижегородская область. Популярность подобного образования растет, поэтому нам нужно создать все возможности для качественного обучения молодых специалистов", – добавил Никитин. Как отметил и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, на создание каждого кластера будет выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Проекты также предусматривают софинансирование со стороны регионального бюджета и нижегородского бизнеса. "Развитие кластеров среднего профессионального образования – это дорога с двухсторонним движением: колледжи подстраивают свою образовательную программу под задачи предприятий, а предприятия помогают колледжам подготовить специалистов и обеспечить их достойными рабочими местами. Нижегородская область – один из регионов-лидеров по количеству таких кластеров", – пояснил Пучков.

https://ria.ru/20230808/nots-1888865290.html

https://ria.ru/20230727/tekhnopark-1886733070.html

нижний новгород

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глеб никитин, нижний новгород