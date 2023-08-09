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В Казахстане обнаружили тело пропавшего российского туриста - РИА Новости, 09.08.2023
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Туризм
 
15:00 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kazakhstan-1889082618.html
В Казахстане обнаружили тело пропавшего российского туриста
В Казахстане обнаружили тело пропавшего российского туриста - РИА Новости, 09.08.2023
В Казахстане обнаружили тело пропавшего российского туриста
В горах Алма-Аты обнаружено тело мужчины, вероятно, это российский турист, которого ищут четвертый день, сообщает пресс-служба МЧС республики Казахстан. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:00
2023-08-09T15:00
туризм
новости - туризм
туристы
казахстан
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В горах Алма-Аты обнаружено тело мужчины, вероятно, это российский турист, которого ищут четвертый день, сообщает пресс-служба МЧС республики Казахстан.В ведомстве уточняют, что гражданин Российской Федерации 1984 года рождения ушел в горы утром 5 августа и пропал."Несмотря на сложность климатических условий, особенности маршрута, камнепад и скальный рельеф поисково-спасательные работы проводились круглосуточно, – говорится в пресс-релизе. – Личность обнаруженного погибшего устанавливается".Ранее МЧС сообщало, что 39-летний турист в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту: Чимбулак-Перевал Талгарский (3163 метров) – Ледник Богдановича (3500 метров) – пик Абая (4010 метров). Он предупредил знакомых, что вернется в город в 21.00 часов этого же дня, но в назначенное время на связь не вышел.На поиски мужчины были направлены сотрудники МЧС, спасатели и кинологические расчеты, волонтеры "Доброспас". Ранним утром 6 августа к поискам подключили беспилотные летательные аппараты.Казахстанские спасатели напомнили, что ежегодно выручают в горах порядка 160 туристов. С начала текущего года в горной местности спасено 152 человек. МЧС рекомендует не выходить в горы в одиночку.
https://ria.ru/20230728/telo-1886764833.html
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новости - туризм, туристы, казахстан
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Казахстан
В Казахстане обнаружили тело пропавшего российского туриста

В Казахстане нашли, предположительно, тело российского туриста, пропавшего в горах

© Fotolia / frizzyfotoГорнолыжный курорт "Чимбулак" в Алма-Ате, Казахстан
Горнолыжный курорт Чимбулак в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Fotolia / frizzyfoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В горах Алма-Аты обнаружено тело мужчины, вероятно, это российский турист, которого ищут четвертый день, сообщает пресс-служба МЧС республики Казахстан.
В ведомстве уточняют, что гражданин Российской Федерации 1984 года рождения ушел в горы утром 5 августа и пропал.
"Несмотря на сложность климатических условий, особенности маршрута, камнепад и скальный рельеф поисково-спасательные работы проводились круглосуточно, – говорится в пресс-релизе. – Личность обнаруженного погибшего устанавливается".
Ранее МЧС сообщало, что 39-летний турист в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту: Чимбулак-Перевал Талгарский (3163 метров) – Ледник Богдановича (3500 метров) – пик Абая (4010 метров). Он предупредил знакомых, что вернется в город в 21.00 часов этого же дня, но в назначенное время на связь не вышел.
На поиски мужчины были направлены сотрудники МЧС, спасатели и кинологические расчеты, волонтеры "Доброспас". Ранним утром 6 августа к поискам подключили беспилотные летательные аппараты.
Казахстанские спасатели напомнили, что ежегодно выручают в горах порядка 160 туристов. С начала текущего года в горной местности спасено 152 человек. МЧС рекомендует не выходить в горы в одиночку.
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