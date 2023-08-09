https://ria.ru/20230809/kazakhstan-1889082618.html

В Казахстане обнаружили тело пропавшего российского туриста

В Казахстане обнаружили тело пропавшего российского туриста - РИА Новости, 09.08.2023

В Казахстане обнаружили тело пропавшего российского туриста

В горах Алма-Аты обнаружено тело мужчины, вероятно, это российский турист, которого ищут четвертый день, сообщает пресс-служба МЧС республики Казахстан. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:00

2023-08-09T15:00

2023-08-09T15:00

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В горах Алма-Аты обнаружено тело мужчины, вероятно, это российский турист, которого ищут четвертый день, сообщает пресс-служба МЧС республики Казахстан.В ведомстве уточняют, что гражданин Российской Федерации 1984 года рождения ушел в горы утром 5 августа и пропал."Несмотря на сложность климатических условий, особенности маршрута, камнепад и скальный рельеф поисково-спасательные работы проводились круглосуточно, – говорится в пресс-релизе. – Личность обнаруженного погибшего устанавливается".Ранее МЧС сообщало, что 39-летний турист в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту: Чимбулак-Перевал Талгарский (3163 метров) – Ледник Богдановича (3500 метров) – пик Абая (4010 метров). Он предупредил знакомых, что вернется в город в 21.00 часов этого же дня, но в назначенное время на связь не вышел.На поиски мужчины были направлены сотрудники МЧС, спасатели и кинологические расчеты, волонтеры "Доброспас". Ранним утром 6 августа к поискам подключили беспилотные летательные аппараты.Казахстанские спасатели напомнили, что ежегодно выручают в горах порядка 160 туристов. С начала текущего года в горной местности спасено 152 человек. МЧС рекомендует не выходить в горы в одиночку.

https://ria.ru/20230728/telo-1886764833.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, казахстан