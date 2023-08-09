https://ria.ru/20230809/ipoteka-1889003380.html
В Липецкой области спрос на ипотеку вырос почти на 60%
В Липецкой области спрос на ипотеку вырос почти на 60% - РИА Новости, 09.08.2023
В Липецкой области спрос на ипотеку вырос почти на 60%
Жители Липецкой области за первое полугодие 2023 года оформили 4904 ипотечных кредита, что на 58% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:57
2023-08-09T10:57
2023-08-09T10:58
липецкая область
игорь артамонов
ипотека
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ЛИПЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Жители Липецкой области за первое полугодие 2023 года оформили 4904 ипотечных кредита, что на 58% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, объем выданных кредитов составил около 15 миллиардов рублей - на 69% больше, чем годом ранее. Средний размер ипотечного кредита возрос до 3 миллионов рублей, а срок ипотеки — до 24 лет. Артамонов отметил, что большинство жителей региона предпочитают оформлять ипотеку на вторичном рынке. Таких ипотечных кредитов оформлено 3985, на первичном рынке — 919. "Липчанам доступно множество мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий. Особенно это относится к специалистам, востребованным в регионе, труженикам, возрождающим село, - всем тем, кому небезразлична судьба Липецкой области, и кто готов трудиться на благо ее процветания", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230808/tsement-1888888174.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь артамонов, ипотека
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ипотека
ЛИПЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Жители Липецкой области за первое полугодие 2023 года оформили 4904 ипотечных кредита, что на 58% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, объем выданных кредитов составил около 15 миллиардов рублей - на 69% больше, чем годом ранее. Средний размер ипотечного кредита возрос до 3 миллионов рублей, а срок ипотеки
— до 24 лет.
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Артамонов отметил, что большинство жителей региона предпочитают оформлять ипотеку на вторичном рынке. Таких ипотечных кредитов оформлено 3985, на первичном рынке — 919.
"Липчанам доступно множество мер поддержки, направленных на улучшение жилищных условий. Особенно это относится к специалистам, востребованным в регионе, труженикам, возрождающим село, - всем тем, кому небезразлична судьба Липецкой области, и кто готов трудиться на благо ее процветания", — сказал Артамонов.