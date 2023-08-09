https://ria.ru/20230809/donbass-1888979174.html

Марочко раскрыл потери личного состава ВСУ в контратаках в Донбассе

Марочко раскрыл потери личного состава ВСУ в контратаках в Донбассе - РИА Новости, 09.08.2023

Марочко раскрыл потери личного состава ВСУ в контратаках в Донбассе

Украинские войска теряют до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T07:37

2023-08-09T07:37

2023-08-09T07:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска теряют до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Из-за больших потерь в личном составе украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания. Штурмовые отряды (ВСУ - ред.) в большей степени участвуют в так называемых "мясных штурмах", где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике", - сказал он. По данным эксперта, на передовых позициях украинских силовиков наблюдаются задержки и перебои тылового и прочего обеспечения. "Исходя из объективных данных контроля, в нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась. Многие подразделения не боеготовы. Однако украинское командование пренебрегает объективной информацией и продолжает отдавать боевые распоряжения, которые не осуществимы и приводят к большим потерям", - пояснил эксперт. Он подчеркнул отсутствие успешных наступательных операций ВСУ на текущей неделе на сватовском, купянском и кременском участках фронта.

https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html

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безопасность, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, россия