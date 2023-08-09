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Марочко раскрыл потери личного состава ВСУ в контратаках в Донбассе - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/donbass-1888979174.html
Марочко раскрыл потери личного состава ВСУ в контратаках в Донбассе
Марочко раскрыл потери личного состава ВСУ в контратаках в Донбассе - РИА Новости, 09.08.2023
Марочко раскрыл потери личного состава ВСУ в контратаках в Донбассе
Украинские войска теряют до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:37
2023-08-09T07:37
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска теряют до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Из-за больших потерь в личном составе украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания. Штурмовые отряды (ВСУ - ред.) в большей степени участвуют в так называемых "мясных штурмах", где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике", - сказал он. По данным эксперта, на передовых позициях украинских силовиков наблюдаются задержки и перебои тылового и прочего обеспечения. "Исходя из объективных данных контроля, в нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась. Многие подразделения не боеготовы. Однако украинское командование пренебрегает объективной информацией и продолжает отдавать боевые распоряжения, которые не осуществимы и приводят к большим потерям", - пояснил эксперт. Он подчеркнул отсутствие успешных наступательных операций ВСУ на текущей неделе на сватовском, купянском и кременском участках фронта.
https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html
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безопасность, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Россия
Марочко раскрыл потери личного состава ВСУ в контратаках в Донбассе

Марочко: ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в контратаках в Донбассе

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска теряют до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Из-за больших потерь в личном составе украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания. Штурмовые отряды (ВСУ - ред.) в большей степени участвуют в так называемых "мясных штурмах", где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике", - сказал он.
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По данным эксперта, на передовых позициях украинских силовиков наблюдаются задержки и перебои тылового и прочего обеспечения.
"Исходя из объективных данных контроля, в нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась. Многие подразделения не боеготовы. Однако украинское командование пренебрегает объективной информацией и продолжает отдавать боевые распоряжения, которые не осуществимы и приводят к большим потерям", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул отсутствие успешных наступательных операций ВСУ на текущей неделе на сватовском, купянском и кременском участках фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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