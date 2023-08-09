Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 09.08.2023 (обновлено: 19:13 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/bolshakov-1889149678.html
Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца
Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца - РИА Новости, 09.08.2023
Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца
Обвиняемый во взятке бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:02
2023-08-09T19:13
димитровград
россия
ульяновск
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888830419_0:253:1100:872_1920x0_80_0_0_4f8f5ae1f9bb81a5b9c2735e5eb67597.jpg
САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемый во взятке бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно", - рассказал собеседник агентства.По информации ведомства, экс-мэра обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и штраф.Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что Большаков, задержанный "при порочащих обстоятельствах", будет уволен с поста мэра Димитровграда по утрате доверия. Секретарь ульяновского отделения партии Владимир Камеко заявил об исключении Большакова из "Единой России" за дискредитацию партии.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
https://ria.ru/20230803/prigovor-1888067013.html
димитровград
россия
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888830419_96:197:1053:915_1920x0_80_0_0_5747c29dc83bfa48022f277c3b130e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитровград, россия, ульяновск, единая россия
Димитровград, Россия, Ульяновск, Единая Россия
Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца

Обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Большакова арестовали на два месяца

© Фото : Андрей Большаков/TelegramЭкс-глава Димитровграда Андрей Большаков
Экс-глава Димитровграда Андрей Большаков - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Андрей Большаков/Telegram
Экс-глава Димитровграда Андрей Большаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемый во взятке бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно", - рассказал собеседник агентства.
По информации ведомства, экс-мэра обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и штраф.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что Большаков, задержанный "при порочащих обстоятельствах", будет уволен с поста мэра Димитровграда по утрате доверия. Секретарь ульяновского отделения партии Владимир Камеко заявил об исключении Большакова из "Единой России" за дискредитацию партии.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Мосгорсуд оставил приговор экс-полковнику Захарченко по делу о взятках
3 августа, 20:43
 
ДимитровградРоссияУльяновскЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала