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Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца
Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца - РИА Новости, 09.08.2023
Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца
Обвиняемый во взятке бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:02
2023-08-09T19:02
2023-08-09T19:13
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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемый во взятке бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно", - рассказал собеседник агентства.По информации ведомства, экс-мэра обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и штраф.Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что Большаков, задержанный "при порочащих обстоятельствах", будет уволен с поста мэра Димитровграда по утрате доверия. Секретарь ульяновского отделения партии Владимир Камеко заявил об исключении Большакова из "Единой России" за дискредитацию партии.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
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димитровград, россия, ульяновск, единая россия
Димитровград, Россия, Ульяновск, Единая Россия
Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца
Обвиняемого во взятке бывшего мэра Димитровграда Большакова арестовали на два месяца