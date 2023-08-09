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Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца

Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца - РИА Новости, 09.08.2023

Суд арестовал бывшего мэра Димитровграда на два месяца

Обвиняемый во взятке бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:02

2023-08-09T19:02

2023-08-09T19:13

димитровград

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ульяновск

единая россия

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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемый во взятке бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 7 октября 2023 года включительно", - рассказал собеседник агентства.По информации ведомства, экс-мэра обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет и штраф.Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что Большаков, задержанный "при порочащих обстоятельствах", будет уволен с поста мэра Димитровграда по утрате доверия. Секретарь ульяновского отделения партии Владимир Камеко заявил об исключении Большакова из "Единой России" за дискредитацию партии.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

https://ria.ru/20230803/prigovor-1888067013.html

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димитровград, россия, ульяновск, единая россия