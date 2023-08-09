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Госсекретарь США призвал мятежников освободить президента Нигера
Госсекретарь США призвал мятежников освободить президента Нигера - РИА Новости, 09.08.2023
Госсекретарь США призвал мятежников освободить президента Нигера
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Нигера Мохамедом Базумом и призвал мятежников освободить его и его семью. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:17
2023-08-09T07:17
2023-08-09T07:17
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Нигера Мохамедом Базумом и призвал мятежников освободить его и его семью. "Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса. Соединенные Штаты повторяют наш призыв к немедленному освобождению его и его семьи", - говорится в сообщении политика в соцсети Х (бывшая Twitter). Ранее во время интервью радиостанции RFI Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном выводе американских военных из Нигера. По данным координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, США располагают 1 тысячей военных в Нигере и не планируют задействовать их в эвакуации иностранцев. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, сша, абуджа, энтони блинкен, мохамед базум, джон кирби, twitter, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Абуджа, Энтони Блинкен, Мохамед Базум, Джон Кирби, Twitter, Переворот в Нигере — 2023
Госсекретарь США призвал мятежников освободить президента Нигера
Госсекретарь США Блинкен призвал мятежников освободить президента Нигера и его семью