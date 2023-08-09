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Петербургские депутаты пересядут на седаны "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 09.08.2023
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15:56 09.08.2023 (обновлено: 15:59 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/avtovaz-1889108183.html
Петербургские депутаты пересядут на седаны "АвтоВАЗа"
Петербургские депутаты пересядут на седаны "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 09.08.2023
Петербургские депутаты пересядут на седаны "АвтоВАЗа"
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга пересядут на седаны "АвтоВАЗа" после того, как компания начнет их выпуск в городе в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:56
2023-08-09T15:59
экономика
авто
санкт-петербург
россия
владимир путин
максим соколов
автоваз
lada vesta
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга пересядут на седаны "АвтоВАЗа" после того, как компания начнет их выпуск в городе в 2024 году, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что "все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях". Глава государства добавил, что не надо полностью отказываться от импорта, но "базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя". "В сети активно обсуждают предложение Владимира Владимировича Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили… Мы в заксобрании этот тренд поддерживаем. В следующем году на петербургском заводе (завод "Лада Санкт-Петербург" – ред.) должно стартовать производство седанов, на которые и планируют пересесть наши депутаты", - написал он в своем телеграм-канале. По оценке Бельского, Россия наращивает темпы развития автопрома, и качество отечественных автомобилей "отвечает всем современным требованиям". В качестве примера спикер заксобрания привел автомобиль Lada X-cross 5, презентация которого прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в июне. Ранее в начале августа президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки, в числе которых и седан бизнес-класса Lada Aura.
https://ria.ru/20230731/lada-1887278598.html
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экономика, авто, санкт-петербург, россия, владимир путин, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Петербургские депутаты пересядут на седаны "АвтоВАЗа"

Спикер парламента Санкт-Петербурга Бельский: депутаты города пересядут в седаны "АвтоВАЗа"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга пересядут на седаны "АвтоВАЗа" после того, как компания начнет их выпуск в городе в 2024 году, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что "все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях". Глава государства добавил, что не надо полностью отказываться от импорта, но "базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя".
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"В сети активно обсуждают предложение Владимира Владимировича Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили… Мы в заксобрании этот тренд поддерживаем. В следующем году на петербургском заводе (завод "Лада Санкт-Петербург" – ред.) должно стартовать производство седанов, на которые и планируют пересесть наши депутаты", - написал он в своем телеграм-канале.
По оценке Бельского, Россия наращивает темпы развития автопрома, и качество отечественных автомобилей "отвечает всем современным требованиям". В качестве примера спикер заксобрания привел автомобиль Lada X-cross 5, презентация которого прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в июне.
Ранее в начале августа президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки, в числе которых и седан бизнес-класса Lada Aura.
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ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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