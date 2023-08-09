https://ria.ru/20230809/avstraliya-1889074275.html
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2023
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ
Пентагон рассматривает территорию Австралии в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:20
2023-08-09T14:20
2023-08-09T14:20
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пентагон рассматривает территорию Австралии в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра армии США Кристин Вормут. "Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность", - цитирует агентство Вормут. По ее словам, американским военным представляется довольно трудным поиск открытых пространств на территории США, где они могли бы провести испытания своего гиперзвукового и высокоточного оружия. Она также подчеркнула, что вклад Австралии в AUKUS должен быть не только финансовым, но и практическим. В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, сша, великобритания, министерство обороны сша, aukus
В мире, Австралия, США, Великобритания, Министерство обороны США, AUKUS
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ
FP: США рассматривают Австралию как возможный полигон для испытаний гиперзвукового оружия
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Пентагон рассматривает территорию Австралии в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на министра армии США Кристин Вормут.
"Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность", - цитирует агентство Вормут.
По ее словам, американским военным представляется довольно трудным поиск открытых пространств на территории США, где они могли бы провести испытания своего гиперзвукового и высокоточного оружия.
Она также подчеркнула, что вклад Австралии в AUKUS должен быть не только финансовым, но и практическим.
В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания
объявили о стратегическом партнерстве AUKUS
, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
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