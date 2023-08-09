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США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2023
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14:20 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/avstraliya-1889074275.html
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2023
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ
Пентагон рассматривает территорию Австралии в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:20
2023-08-09T14:20
в мире
австралия
сша
великобритания
министерство обороны сша
aukus
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пентагон рассматривает территорию Австралии в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра армии США Кристин Вормут. "Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность", - цитирует агентство Вормут. По ее словам, американским военным представляется довольно трудным поиск открытых пространств на территории США, где они могли бы провести испытания своего гиперзвукового и высокоточного оружия. Она также подчеркнула, что вклад Австралии в AUKUS должен быть не только финансовым, но и практическим. В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
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в мире, австралия, сша, великобритания, министерство обороны сша, aukus
В мире, Австралия, США, Великобритания, Министерство обороны США, AUKUS
США рассматривают Австралию как полигон для испытаний оружия, пишут СМИ

FP: США рассматривают Австралию как возможный полигон для испытаний гиперзвукового оружия

© Depositphotos.com / antongorlinСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Depositphotos.com / antongorlin
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пентагон рассматривает территорию Австралии в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра армии США Кристин Вормут.
"Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность", - цитирует агентство Вормут.
По ее словам, американским военным представляется довольно трудным поиск открытых пространств на территории США, где они могли бы провести испытания своего гиперзвукового и высокоточного оружия.
Она также подчеркнула, что вклад Австралии в AUKUS должен быть не только финансовым, но и практическим.
В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
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