https://ria.ru/20230809/avstraliya-1889006476.html

Австралия в случае войны может ударить по военным базам Китая, пишут СМИ

Австралия в случае войны может ударить по военным базам Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2023

Австралия в случае войны может ударить по военным базам Китая, пишут СМИ

В случае войны с Китаем Австралия не намерена наносить удары по китайской территории, но может считать своими целями базы КНР в Южно-Китайском море, говорится в РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:09

2023-08-09T11:09

2023-08-09T11:18

в мире

китай

австралия

южно-китайское море

aukus

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ТОКИО, 9 авг - РИА Новости. В случае войны с Китаем Австралия не намерена наносить удары по китайской территории, но может считать своими целями базы КНР в Южно-Китайском море, говорится в опубликованной в среду статье в издании Strategist Австралийского института стратегической политики (ASPI).Ее автор, почетный профессор Австралийского государственного университета Пол Дибб, отмечает, что стратегический доклад по обороне Австралии 2023 года "не предусматривает ударов на территории Китая, что было бы опасной игрой". "Но атака на китайские военные базы в Южно-Китайском море и условно в южной части Тихого океана, безусловно должна быть включена в нашу будущую целевую доктрину", - предполагает Дибб на случай нападения Китая на Австралию. По его словам, "если потенциальный противник, такой как Китай, будет развивать, что он уже делает, несколько военных баз в Южно-Китайском море (или в южной части Тихого океана в будущем), Австралия должна быть способной уничтожить их в случае необходимости". "Если будущее правительство Австралии будет согласно, наши атомные подводные лодки класса "Вирджиния" (в планах партнерства AUKUS - ред.) смогут использовать противокорабельные ракеты для ударов по вооруженным силам Китая в Тайваньском проливе. Это может быть сделано незаметно из безопасных глубоководных траншей к востоку от Филиппин", - отмечает эксперт. По его мнению, не в интересах Австралии было бы поражение США в противостоянии с Китаем из-за Тайваня и захват острова китайской армией.

https://ria.ru/20230804/avstraliya-1888097110.html

китай

австралия

южно-китайское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, австралия, южно-китайское море, aukus