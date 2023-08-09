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Суд арестовал жительницу Волгограда, подозреваемую в убийстве ребенка - РИА Новости, 09.08.2023
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15:48 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/arest-1889105150.html
Суд арестовал жительницу Волгограда, подозреваемую в убийстве ребенка
Суд арестовал жительницу Волгограда, подозреваемую в убийстве ребенка - РИА Новости, 09.08.2023
Суд арестовал жительницу Волгограда, подозреваемую в убийстве ребенка
Краснооктябрьский районный суд Волгограда санкционировал арест до 7 октября местной жительницы, которая оставила своего 9-месячного сына в квартире одного, и он РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:48
2023-08-09T15:48
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Краснооктябрьский районный суд Волгограда санкционировал арест до 7 октября местной жительницы, которая оставила своего 9-месячного сына в квартире одного, и он умер, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Как сообщал СК РФ, 3 августа текущего года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. В результате ребенок скончался. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали. "Постановлением суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего". Инициирован вопрос об изъятии у подозреваемой двух малолетних детей и лишении ее родительских прав.
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волгоград
волгоградская область
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал жительницу Волгограда, подозреваемую в убийстве ребенка

Суд арестовал жительницу Волгограда, оставившую девятимесячного сына одного в квартире

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Краснооктябрьский районный суд Волгограда санкционировал арест до 7 октября местной жительницы, которая оставила своего 9-месячного сына в квартире одного, и он умер, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Как сообщал СК РФ, 3 августа текущего года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. В результате ребенок скончался. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали.
"Постановлением суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего". Инициирован вопрос об изъятии у подозреваемой двух малолетних детей и лишении ее родительских прав.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В СК раскрыли подробности ДТП с легковушкой, задавившей ребенка в Москве
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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