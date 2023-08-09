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Суд арестовал жительницу Волгограда, подозреваемую в убийстве ребенка

Суд арестовал жительницу Волгограда, подозреваемую в убийстве ребенка - РИА Новости, 09.08.2023

Суд арестовал жительницу Волгограда, подозреваемую в убийстве ребенка

Краснооктябрьский районный суд Волгограда санкционировал арест до 7 октября местной жительницы, которая оставила своего 9-месячного сына в квартире одного, и он РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:48

2023-08-09T15:48

2023-08-09T15:48

происшествия

волгоград

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Краснооктябрьский районный суд Волгограда санкционировал арест до 7 октября местной жительницы, которая оставила своего 9-месячного сына в квартире одного, и он умер, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Как сообщал СК РФ, 3 августа текущего года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. В результате ребенок скончался. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали. "Постановлением суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего". Инициирован вопрос об изъятии у подозреваемой двух малолетних детей и лишении ее родительских прав.

https://ria.ru/20230807/dtp-1888643129.html

волгоград

волгоградская область

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)