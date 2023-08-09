https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

Слабоумие и отвага: американцы планируют наше уничтожение

Слабоумие и отвага: американцы планируют наше уничтожение - РИА Новости, 09.08.2023

Слабоумие и отвага: американцы планируют наше уничтожение

Попытки Вашингтона изображать из себя голубя мира не должны никого обманывать. Для американского истеблишмента саммиты типа того, что только что провалился в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:02

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

украина

сша

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

дэвид петреус

вооруженные силы украины

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Попытки Вашингтона изображать из себя голубя мира не должны никого обманывать. Для американского истеблишмента саммиты типа того, что только что провалился в Джидде, — это лишь метод дипломатического давления на Россию. Не сработает дипломатия — Штаты готовы будут перейти к чисто военным мерам давления, слишком уж много завязано для них на Украине.Поэтому никакого удивления не вызывает заявление главного снабженца армии США о том, что первая партия танков "Абрамс" уже отправляется на Украину. "Это сделано, — сказал журналистам на брифинге Даг Буш. — Сейчас они (танки. — Прим. ред.) едут в Европу, оттуда на Украину со всем, что полагается. Вооружение, запчасти, топливное оборудование, ремкомплект. Понимаете, это же не просто танки, они идут в полной комплектации. Все уже едет". Дело в том, что значительная часть американского истеблишмента отнюдь не воспринимает провал украинского контрнаступа как окончательное поражение. Там зреет идея, что, во-первых, это наступление ВСУ не последнее и нужно попытаться организовать такое же и в 2024-м, и в 2025 году. А во-вторых, стоит Штатам еще немного поднатужиться, и Россия не выдержит напряжения и посыплется. Во главе распадающейся страны американцы поставят своих марионеток и натравят их на Китай. Такой приз стоит того, чтобы за него побороться — до полной гибели всерьез.Все чаще в американское инфополе вбрасывается идея прямого участия США в военном конфликте на Украине. Почти треть американцев положительно относится к идее отправить своих военных сражаться за Незалежную. Да, противников этой идеи пока чуть больше, однако мы знаем, как лихо манипулируют общественным мнением местные СМИ. Если потребуется, там зарядят население на войну за считанные месяцы. Ну и что, что большинство электората не могут Украину на карте найти.Отставные военачальники представляют свои стратегии по военному разгрому России. Вот, например, адмирал Джеймс Ставридис придумал, как отомстить нам за выход из зерновой сделки, и написал об этом колонку в Bloomberg. Адмирал предлагает "группировать торговые суда в конвои из трех-пяти кораблей, каждый из которых сопровождался бы парой боевых кораблей с управляемыми ракетами", а также "задействовать Военно-воздушные силы для слежения за Черноморским флотом России и для реагирования на возможные атаки российской авиации на торговые суда".В переводе на русский это означает, что Ставридис предлагает натовским военным вести полномасштабные боевые действия в Черном море. Хорошо, но что делать, когда русские начнут уничтожать натовские боевые корабли и самолеты? Не-не-не, так мы не договаривались. Адмирал считает, что этого можно избежать, если объяснить Москве, "что мы не ищем войны, но сделаем все для защиты конвоев".Ставридис полагает, что американские военные корабли смогут орудовать в Черном море так же свободно, как в 1987-1988 годах в Ормузском проливе — тогда Иран пытался его перекрыть, а американцы конвоировали кувейтские танкеры с нефтью. Запомнилась эта американская операция чудовищным терактом. Военный корабль США, как у себя дома расположившийся в территориальных водах Ирана, сбил тогда иранский пассажирский лайнер, убив 290 человек.Словно в насмешку, американские моряки оправдывались тем, что приняли лайнер за истребитель. Разумеется, никакой Гааги для них не воспоследовало. Командира корабля вскоре представили к награде.Ставридис считает, что ядерная сверхдержава Россия будет терпеть такие вещи так же смиренно, как безъядерный Иран, и откровенно грозит нам "возникновением непреднамеренных инцидентов, а также сопутствующим ущербом" в Черном море.Адмиралу вторит экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, известный тем, что в свое время слил секретнейшие секреты разведслужбы своей любовнице, хорошенькой журналистке. Почему-то за такие дела он не сидит в тюрьме, а учит всех, как победить Россию. Петреус считает, что если Россия применит в ходе украинского конфликта ТЯО, США обязаны будут ответить неядерным воздушным ударом по всем ВС России в Крыму и на Украине, а также потопить российские корабли в Черном море.А как же ответный удар по американским базам и авианосцам? Нет-нет, Петреус в домике: если США осуществят неядерное нападение, то у России якобы не будет повода для эскалации и ударов по американским военным.Слабоумие и отвага, иначе не скажешь. А еще, конечно, животная ненависть к России и русским, патологическое желание всех нас убить и "запанувать" в однополярном мире. Идейное обоснование нездоровой американской агрессивности только что сформулировал официальный спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло.Эта Сара на самом деле пожилой дяденька по имени Майкл. Несколько лет назад он зачем-то отрезал себе первичные половые признаки и пришил грудь. Назначение его на пост спикера ВСУ выглядит откровенным издевательством американцев над своими украинскими холопами.Томно улыбаясь, это существо только что заявило на камеру буквально следующее: "В чем разница между нами и ними (украинцами и русскими. — Прим. ред.)? Кроме того, что мы под этим флагом сражаемся за свободу, а они — за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они — нет".Звучит сильно, конечно. В свое время даже Гитлер выражался аккуратнее. Но это не просто человеконенавистническая риторика, у нее есть совершенно практические последствия.Расчеловечивание противника — это классика американской военной науки. Об этом подробно и хорошо написано в книге Дэйва Гроссмана "Об убийстве". Когда они так позиционируют противника, это значит, что они собираются его убивать. Нам стоит помнить об этом, даже когда они лезут с просьбами о переговорах и изображают из себя голубей мира.

https://ria.ru/20230807/tanki-1888741514.html

https://ria.ru/20230731/vsu-1887376494.html

https://ria.ru/20230808/blinken-1888758651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230723/chernoe-more-1885805242.html

https://ria.ru/20230806/pravda-1888414591.html

https://ria.ru/20230802/transgender-1887855569.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, украина, сша, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), дэвид петреус, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)