https://ria.ru/20230802/voennye-1887789734.html
Опрос: треть американцев поддержали отправку военных на Украину
Опрос: треть американцев поддержали отправку военных на Украину - РИА Новости, 02.08.2023
Опрос: треть американцев поддержали отправку военных на Украину
Около трети жителей США поддерживают идею об отправке американских военных для участия в конфликте на стороне Украины, следует из опроса, проведенного совместно РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:38
2023-08-02T14:38
2023-08-02T16:03
специальная военная операция на украине
сша
украина
джон кирби
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Около трети жителей США поддерживают идею об отправке американских военных для участия в конфликте на стороне Украины, следует из опроса, проведенного совместно изданием Newsweek и компанией Redfield & Wilton Strategies. Отмечается, что 31 процент избирателей в США поддерживают или в высокой степени поддерживают такую идею. Тридцать четыре процента респондентов выступают против отправки американских военных на Украину. Четверть опрошенных не поддержали, но и не отвергают такую возможность, а десять процентов не знают, что ответить. Наибольшую поддержку идеи об отправке американских войск на Украину оказали опрошенные из возрастной группы от 27 до 42 лет. Опрос проводился среди 1,5 тысячи взрослых жителей США в онлайн-формате 25-26 июля. Погрешность не указана. Ранее в опросе, проведенном газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll, говорилось, что почти 40 процентов американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские военные на Украине есть, но они не участвуют в боевых действиях и не оказывают поддержку украинским операциям. Он повторил, что американские военнослужащие присутствуют на Украине для охраны посольства США и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок.
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сша, украина, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Джон Кирби
Опрос: треть американцев поддержали отправку военных на Украину
Опрос: 31 процент жителей США поддерживают отправку американских военных на Украину
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Около трети жителей США поддерживают идею об отправке американских военных для участия в конфликте на стороне Украины, следует из опроса, проведенного совместно изданием Newsweek
и компанией Redfield & Wilton Strategies.
Отмечается, что 31 процент избирателей в США поддерживают или в высокой степени поддерживают такую идею. Тридцать четыре процента респондентов выступают против отправки американских военных на Украину. Четверть опрошенных не поддержали, но и не отвергают такую возможность, а десять процентов не знают, что ответить. Наибольшую поддержку идеи об отправке американских войск на Украину оказали опрошенные из возрастной группы от 27 до 42 лет.
Опрос проводился среди 1,5 тысячи взрослых жителей США в онлайн-формате 25-26 июля. Погрешность не указана.
Ранее в опросе, проведенном газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll, говорилось, что почти 40 процентов американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби
заявил, что американские военные на Украине есть, но они не участвуют в боевых действиях и не оказывают поддержку украинским операциям. Он повторил, что американские военнослужащие присутствуют на Украине для охраны посольства США и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок.
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