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Трамп раскритиковал передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter
Трамп раскритиковал передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter - РИА Новости, 09.08.2023
Трамп раскритиковал передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter
Экс-президент США Дональд Трамп назвал беспрецедентным посягательством на свои конституционные права тайную передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T23:07
2023-08-09T23:07
2023-08-09T23:07
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал беспрецедентным посягательством на свои конституционные права тайную передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в социальной сети Twitter. Из обнародованных в среду судебных материалов стало известно, что еще в начале года Twitter получил предписание предоставить сотрудникам министерства юстиции "данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump". Компания подчинилась, хотя и с опозданием, за которое была оштрафована на 350 тысяч долларов. "Только что узнал, что министерство юстиции жуликоватого Джо Байдена секретно атаковало мой аккаунт в Twitter, постаравшись сделать так, чтобы я не знал об этом вопиющем покушении на мои гражданские права", - отреагировал Трамп в социальной сети Truth Social. "Ничего подобного никогда не случалось. Действует ли еще первая поправка (к конституции о защите свободы слова)?" - написал он. Ордер был выдан в рамках расследования "потенциального вмешательства в мирную передачу власти после президентских выборов 2020 года", когда Трамп проиграл сопернику-демократу Джо Байдену. Одновременно суд по запросу прокуратуры запретил Twitter разглашать информации о существовании ордера. Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться.
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в мире, арест трампа, дональд трамп, twitter, сша, джо байден, илон маск
В мире, Арест Трампа, Дональд Трамп, Twitter, США, Джо Байден, Илон Маск
Трамп раскритиковал передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter
Трамп возмутился из-за передачи прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал беспрецедентным посягательством на свои конституционные права тайную передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в социальной сети Twitter.
Из обнародованных в среду судебных материалов стало известно, что еще в начале года Twitter получил предписание предоставить сотрудникам министерства юстиции "данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump". Компания подчинилась, хотя и с опозданием, за которое была оштрафована на 350 тысяч долларов.
«
"Только что узнал, что министерство юстиции жуликоватого Джо Байдена секретно атаковало мой аккаунт в Twitter, постаравшись сделать так, чтобы я не знал об этом вопиющем покушении на мои гражданские права", - отреагировал Трамп в социальной сети Truth Social.
"Ничего подобного никогда не случалось. Действует ли еще первая поправка (к конституции о защите свободы слова)?" - написал он.
Ордер был выдан в рамках расследования "потенциального вмешательства в мирную передачу власти после президентских выборов 2020 года", когда Трамп проиграл сопернику-демократу Джо Байдену. Одновременно суд по запросу прокуратуры запретил Twitter разглашать информации о существовании ордера.
Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывается туда возвращаться.
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