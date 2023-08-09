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Агент СБУ, подорвавший газопровод, рассказал, как въехал в Россию

Агент СБУ, подорвавший газопровод, рассказал, как въехал в Россию - РИА Новости, 09.08.2023

Агент СБУ, подорвавший газопровод, рассказал, как въехал в Россию

Взорвавший газопровод агент СБУ въехал в Россию через Молдавию и Турцию, следует из разговора с задержанным, который опубликовал в среду Центр общественных... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:36

2023-08-09T12:36

2023-08-09T12:36

россия

молдавия

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происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Взорвавший газопровод агент СБУ въехал в Россию через Молдавию и Турцию, следует из разговора с задержанным, который опубликовал в среду Центр общественных связей ФСБ РФ. "Через месяца 2-3 после всего этого (подготовки в СБУ - ред.), не спешили никуда, он (куратор из спецслужб - ред.) мне дал денег на дорогу - 3 тысячи долларов, заказал билеты в Одессе в турагентстве... Поехал через третью страну - через Кишинев, в Молдавию, там самолетом в Стамбул, из Стамбула - в Москву", - рассказал пойманный диверсант. По его словам, когда он приехал в Крым, кураторы намеренно не выходили с ним на связь в течение трех месяцев и лишь в марте 2023 года написали ему, чтобы тот забрал из тайника взрыватели, причем первый раз кнопка для бомбы оказалась нерабочей, поэтому ему пришлось ехать в тайник еще один раз. После выполненного задания в поселок, где жил агент СБУ, приехало много сотрудников полиции - поняв, что они ищут исполнителя диверсии на газопроводе, он решил уехать в Коктебель и переждать несколько дней в арендованном доме. Там его задержала ФСБ России. Ранее в ФСБ заявили о задержании диверсанта, подорвавшего газопровода по заданию украинских спецслужб, у него нашли 2 килограмма взрывчатки "С-4". Установлено, что в июне 2022 года фигуранта, имеющего двойное гражданство, завербовали сотрудники спецслужб Украины в Павлограде Днепропетровской области, он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю, фигурант 30 июня был арестован Киевским судом Симферополя сроком на два месяца. Его задержание производилось сотрудниками управления во взаимодействии с Центром противодействия экстремизму МВД республики.

https://ria.ru/20230725/srok-1886187250.html

https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, молдавия, стамбул, фсб, служба безопасности украины, происшествия