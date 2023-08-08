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В ДНР организовали встречу пленного азовца с родителями

В ДНР организовали встречу пленного азовца с родителями - РИА Новости, 08.08.2023

В ДНР организовали встречу пленного азовца с родителями

Власти ДНР организовали встречу пленного азовца Александра Афонина с родителями, которых он не видел с 2016 года. Во время встречи бывший боевик попросил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T04:35

2023-08-08T04:35

2023-08-08T15:27

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ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Власти ДНР организовали встречу пленного азовца Александра Афонина с родителями, которых он не видел с 2016 года. Во время встречи бывший боевик попросил прощения у родных, а также у жителей Донбасса за свои деяния, передает корреспондент РИА Новости.Афонин, 1996 года рождения, взводный медик "Азова"*, уроженец города Дебальцево, состоял в радикальном футбольном фанатском движении "Ультрас", большая часть участников которого перешла после 2014 года в националистические батальоны. В 2015-м, во время Дебальцевской операции, по данным следствия, передавал информацию о передвижении войск ДНР, публикуя их в своем аккаунте в Twitter.В 2016 году втайне от родителей переехал в Киев, в 2018-2019 годах ему начали приходить повестки на срочную службу, в 2020 году Афонин поехал служить в Мариуполь, в полк "Азов"*."На тот момент "Азов"* был очень распиаренным, в принципе из-за этого (пошел служить именно туда. — Прим. ред.) и назло отцу я и пошел", — сказал пленный азовец.Афонин признался, что после года в плену он все переосмыслил."Я хочу попросить прощения у жителей ДНР, а также у жителей Крыма за то, что писал гадости, и за то, что оскорблял честь, имя и достоинство других людей. Своими словами, сказанными, и подуманными, и написанными, и всей своей вот этой деятельностью — кого оскорбил, я уже покаялся и попросил об этом много раз прощения, поклялся, что таким заниматься больше не буду, я буду очень благодарен, если вы меня простите", — покаялся Афонин.Также Александр попросил прощения у своих родителей. "Простите меня, пожалуйста, мама и папа, брат и сестра! Простите за то, что вот такой вот я, оказался таким негодяем. Надо было раньше с вами постараться найти общий язык, а не принимать все в штыки и в агрессию. Простите, я был молодой и глупый", — обратился он к родным.Родители поблагодарили власти ДНР за возможность встречи."Встречи необходимы, потому что это родители, а это сын. Надо, чтобы понимали и родители, и дети, что сейчас творится в мире, насколько это серьезно", — сказала Марина, мама пленного азовца.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html

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в мире, донецкая народная республика, дебальцево, киев, twitter