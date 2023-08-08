https://ria.ru/20230808/volodarskiy-1888927440.html

Биография Леонида Володарского

Биография Леонида Володарского - РИА Новости, 08.08.2023

Биография Леонида Володарского

Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Вениаминович Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:55

2023-08-08T18:55

2023-08-08T18:55

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Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Вениаминович Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне – Московский государственный лингвистический университет).Работал в Институте Африки АН СССР (ныне Институт Африки Российской академии наук), затем – в Институте международного рабочего движения АН СССР.В 1968 году Володарский начал работать переводчиком.В период 1980-1990-х годов Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных кинофильмов. За более чем 30 лет работы он озвучил свыше пяти тысяч кинокартин, в том числе известные американские фильмы "Терминатор" (1984) и "Джанго освобожденный" (2012).Особенность переводов Володарского была в том, что он переводил синхронно и с первого раза.Также занимался озвучиванием российских фильмов. В их числе – "Шоссе Энтузиастов" (2002), "Ночной дозор" (2004), "Спецназ по-русски" (2004), "Мираж (2008), "Клипмейкеры" (2022) и др. Одним из первых в СССР начал переводить на русский язык произведения знаменитого американсктого писателя Стивена Кинга. В журнале "Юный техник" за 1981 год был напечатан его рассказ "Сражение" в переводе Володарского.С 2000-х годов стал работать на радио и телевидении.В 2000 году был автором и ведущим радиопередачи программы "Утренник Леонида Володарского" на радиостанции "Милицейская волна".В том же году стал автором сценария и ведущим 10-серийного телефильма о советских разведчиках 1920-1930-х годов "Разведка, о которой знали немногие" на телеканале "Культура".С сентября 2002 года по сентябрь 2009 года был автором и ведущим радиопередачи "Однажды на Дожде" на радиостанции "Серебряный дождь".В 2005 году выступил автором сценария телевизионной передачи телеканала РТР-Планета "Секс, ложь, видео – СССР".В 2007 году в прямом эфире телеканала НТВ выходила рубрика "Отличное кино с Леонидом Володарским".В том же году был автором и ведущим радиопередачи "Право на отдых" на волнах московской радиостанции "Новости On-Line".С сентября 2009 по август 2010 на радиостанции "Русская Служба Новостей" вел передачу "С 3 до 7 с Володарским".С 8 октября 2011 вел программу "Шоу с Леонидом Володарским" на радио "Маяк".С марта 2014 года вел авторскую программу на радиостанции "Говорит Москва" по истории России советского периода.Автор политического детектива "Снег из Центральной Америки" (1987) и ряда других произведений.Владел английским, итальянским, испанским и французским языками.8 августа 2023 года стало известно, что Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, нтв (телеканал), ссср, москва, россия, российская академия наук