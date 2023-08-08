https://ria.ru/20230808/radioveduschiy-1888893672.html

Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский

Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский - РИА Новости, 08.08.2023

Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский

Умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский, сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:52

2023-08-08T16:52

2023-08-08T17:22

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский, сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников.Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР. Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время своей более чем тридцатилетней карьеры он озвучил более пяти тысяч различных картин, в том числе киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".С марта 2014 года Леонид Володарский вел авторскую программу на радиостанции "Говорит Москва" по истории России советского периода.

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, ссср, россия, москва