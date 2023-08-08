Рейтинг@Mail.ru
Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:52 08.08.2023 (обновлено: 17:22 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/radioveduschiy-1888893672.html
Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский
Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский - РИА Новости, 08.08.2023
Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский
Умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский, сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:52
2023-08-08T17:22
общество
ссср
россия
москва
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888892805_0:0:1109:625_1920x0_80_0_0_1e4d7571cdfbe172be1f0f716aa93893.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский, сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников.Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР. Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время своей более чем тридцатилетней карьеры он озвучил более пяти тысяч различных картин, в том числе киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".С марта 2014 года Леонид Володарский вел авторскую программу на радиостанции "Говорит Москва" по истории России советского периода.
ссср
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888892805_0:0:1109:833_1920x0_80_0_0_ad32344899a7dc187dae1f3edd8cd63e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ссср, россия, москва
Общество, СССР, Россия, Москва, Культура
Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский

Радиоведущий и переводчик Леонид Володарский умер на 74-м году жизни

CC BY 3.0 / КАНАЛ-16. Телевидение Сарова / Леонид Володарский
Леонид Володарский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
CC BY 3.0 / КАНАЛ-16. Телевидение Сарова /
Леонид Володарский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский, сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников.
Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.
Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР.

Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время своей более чем тридцатилетней карьеры он озвучил более пяти тысяч различных картин, в том числе киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".
С марта 2014 года Леонид Володарский вел авторскую программу на радиостанции "Говорит Москва" по истории России советского периода.
 
КультураОбществоСССРРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала