Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский
Радиоведущий и переводчик Леонид Володарский умер на 74-м году жизни
Леонид Володарский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский, сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников.
Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.
Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР.
Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время своей более чем тридцатилетней карьеры он озвучил более пяти тысяч различных картин, в том числе киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".
Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных фильмов. За время своей более чем тридцатилетней карьеры он озвучил более пяти тысяч различных картин, в том числе киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".
С марта 2014 года Леонид Володарский вел авторскую программу на радиостанции "Говорит Москва" по истории России советского периода.