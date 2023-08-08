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Исследование выявило самую высокооплачиваемую вакансию в России - РИА Новости, 08.08.2023
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04:38 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html
Исследование выявило самую высокооплачиваемую вакансию в России
Исследование выявило самую высокооплачиваемую вакансию в России - РИА Новости, 08.08.2023
Исследование выявило самую высокооплачиваемую вакансию в России
Вакансия стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц стала самым высокооплачиваемым предложением августа в России, заявили РИА Новости в сервисе... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:38
2023-08-08T04:38
общество
москва
россия
superjob
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вакансия стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц стала самым высокооплачиваемым предложением августа в России, заявили РИА Новости в сервисе SuperJob на основе собственных данных. "Самая высокооплачиваемая вакансия августа – врач-стоматолог в Москве с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от шести лет, высшее образование, а также подтвержденные профессиональные сертификаты. Работодатель обещает условия работы на современном оборудовании, высокую зарплату по результатам работы и плотную загрузку с большим количеством пациентов", - говорится в исследовании. Второе место поделили два предложения - IT-разработчик в Москве и стоматолог в Перми, в обоих случаях предлагают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. На третьем месте - вакансия ведущего программиста-разработчика "1C". Предложения для специалистов IT-отрасли - одни из высокооплачиваемых. Так, например, ведущему программисту-разработчику в Санкт-Петербурге предлагают от 200 до 250 тысяч рублей, Android-developer - от 200 тысяч рублей. Главному разработчику в Москве предлагают также от 200 тысяч рублей. В регионах самая высокооплачиваемая IT-вакансия - Middle PHP-программист, которому предлагают от 150 до 200 тысяч рублей. "В подборке августа много вакансий из транспортно-логистической отрасли: например, в Волгограде водителю категории E предлагают от 170 тысяч в месяц, в Воронеже от 160 тысяч, а руководителю отдела транспортной логистики в Екатеринбурге предлагают от 200 тысяч рублей в месяц", - отметили аналитики.
https://ria.ru/20230808/pitanie-1888760287.html
https://ria.ru/20230804/proekt-1888211108.html
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общество, москва, россия, superjob
Общество, Москва, Россия, SuperJob
Исследование выявило самую высокооплачиваемую вакансию в России

"SuperJob": вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой в России в августе

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает банкноты из кошелька
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает банкноты из кошелька. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вакансия стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц стала самым высокооплачиваемым предложением августа в России, заявили РИА Новости в сервисе SuperJob на основе собственных данных.
"Самая высокооплачиваемая вакансия августа – врач-стоматолог в Москве с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от шести лет, высшее образование, а также подтвержденные профессиональные сертификаты. Работодатель обещает условия работы на современном оборудовании, высокую зарплату по результатам работы и плотную загрузку с большим количеством пациентов", - говорится в исследовании.
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Второе место поделили два предложения - IT-разработчик в Москве и стоматолог в Перми, в обоих случаях предлагают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. На третьем месте - вакансия ведущего программиста-разработчика "1C".
Предложения для специалистов IT-отрасли - одни из высокооплачиваемых. Так, например, ведущему программисту-разработчику в Санкт-Петербурге предлагают от 200 до 250 тысяч рублей, Android-developer - от 200 тысяч рублей. Главному разработчику в Москве предлагают также от 200 тысяч рублей. В регионах самая высокооплачиваемая IT-вакансия - Middle PHP-программист, которому предлагают от 150 до 200 тысяч рублей.
"В подборке августа много вакансий из транспортно-логистической отрасли: например, в Волгограде водителю категории E предлагают от 170 тысяч в месяц, в Воронеже от 160 тысяч, а руководителю отдела транспортной логистики в Екатеринбурге предлагают от 200 тысяч рублей в месяц", - отметили аналитики.
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