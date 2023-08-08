В УПЦ обжалуют приговор митрополиту Ионафану
В УПЦ обжалуют приговор главе Тульчинской епархии митрополиту Ионафану
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Приговор в отношении главы Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Ионафана является неправомерным, он будет обжалован, сообщила УПЦ в телеграм-канале.
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину "оправдание спецоперации", попытку свержения конституционного строя, "посягательство на территориальную целостность Украины" и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом.
"Считаем осуждение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) неправомерным, а приговор суда заведомо незаконным и подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции", - говорится в сообщении УПЦ.
В церкви настаивают, что решение судом принято "с существенным нарушением норм материального и процессуального права".
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