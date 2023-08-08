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В УПЦ обжалуют приговор митрополиту Ионафану

В УПЦ обжалуют приговор митрополиту Ионафану - РИА Новости, 08.08.2023

В УПЦ обжалуют приговор митрополиту Ионафану

Приговор в отношении главы Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Ионафана является неправомерным, он будет... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:28

2023-08-08T08:28

2023-08-08T08:28

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Приговор в отношении главы Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Ионафана является неправомерным, он будет обжалован, сообщила УПЦ в телеграм-канале. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину "оправдание спецоперации", попытку свержения конституционного строя, "посягательство на территориальную целостность Украины" и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом. "Считаем осуждение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) неправомерным, а приговор суда заведомо незаконным и подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции", - говорится в сообщении УПЦ. В церкви настаивают, что решение судом принято "с существенным нарушением норм материального и процессуального права". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230807/obvineniya-1888742328.html

https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, россия, украина, севастополь, владимир путин, оон, ситуация вокруг упц