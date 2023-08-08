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Новые учебники истории для 5–9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 г

Новые учебники истории для 5–9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 г - РИА Новости, 08.08.2023

Новые учебники истории для 5–9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 г

Новый учебник по истории для 10–11-х классов будет использоваться в школах с 1 сентября 2023 года, учебники по этому предмету для 5–9-х классов планируется... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:26

2023-08-08T17:26

2023-08-08T17:26

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новый учебник по истории для 10–11-х классов будет использоваться в школах с 1 сентября 2023 года, учебники по этому предмету для 5–9-х классов планируется подготовить к началу следующего учебного года, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе презентации нового учебника.По его словам, обучение по федеральным основным образовательным программам позволит обеспечить качество образования во всех учреждениях вне зависимости от того, где учится школьник – в сельской или городской школе."Очень важно, чтобы в школе преподавались достоверные факты и ребята всегда помнили о великой истории нашей страны. Поэтому мы в прошлом году запустили первый этап построения единой суверенной системы образования – разработали и приняли единые программы по истории. В соответствии с ними подготовлен учебник для 10–11-х классов, по нему будут учиться школьники уже с 1 сентября", – сказал Сергей Кравцов.Новый единый учебник по истории для старших классов прошел экспертизу, апробацию на федеральных и региональных площадках, а также включен в федеральный перечень учебников. Одно из достоинств пособия – синхронизация событий отечественной и всеобщей истории. Также его стоимость на 20% ниже предыдущих изданий.Авторами учебника выступили помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян."В декабре прошлого года на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению было принято решение о разработке и утверждены дорожные карты по созданию единого учебника. По нашей дорожной карте к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов – с пятого по девятый", – сообщил Владимир Мединский.Он уточнил, что в единый учебник вошли в переработанном виде лучшие материалы трех существовавших линеек по истории. В пособии много микроисторий, любопытных фактов, редких иллюстраций, кардинально меньше цифр, дат, сухой статистики, больше рассказов о людях, реальных событиях.Анатолий Торкунов рассказал, что авторам учебника было важно дать оценку истории последних десятилетий, а также собрать необходимое количество материалов и ссылок, которые позволили бы учителю использовать дополнительные факты, архивные материалы.Как отметил Александр Чубарьян, почти треть тома по всеобщей истории посвящена развитию стран Азии, Африки и Латинской Америки, что позволит школьникам узнать мир во всем его разнообразии. Отдельное внимание уделено вкладу России в мировую историю.Новый учебник состоит из четырех томов: тома "История России" для 10-го класса, охватывающего период 1914–1945 годов, а также тома "История России" для 11-го класса, в котором рассказывается о событиях с 1945 года по настоящее время, и соответственно двух томов по всеобщей истории для 10–11-х классов.Отдельный раздел посвящен разъяснению причин начала СВО, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны, формированию многополярного мира.Воспитательный компонент учебника формирует у учащихся уважительное отношение к Родине, традиционным российским духовно-нравственным ценностям, культуре и истории в целом.Глава Минпросвещения Кравцов также добавил, что до конца 2025 года планируется ввести государственные учебники по всем школьным предметам. Требования к содержанию новых учебников будет определять Министерство просвещения, а права на них будут принадлежать Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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