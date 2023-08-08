https://ria.ru/20230808/semi-1888876604.html

Россияне назвали лучшие города для жизни с детьми

Россияне назвали лучшие города для жизни с детьми - РИА Новости, 08.08.2023

Россияне назвали лучшие города для жизни с детьми

Российские родители считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань больше всего подходят для жизни с детьми школьного возраста, для них важно наличие развитой... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:58

2023-08-08T15:58

2023-08-08T16:10

москва

санкт-петербург

казань

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские родители считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань больше всего подходят для жизни с детьми школьного возраста, для них важно наличие развитой инфраструктуры и возможностей для семейного отдыха, а также научный потенциал города, рассказали РИА Новости в сервисе "Работа.ру"."По мнению опрошенных россиян, Москва — наиболее подходящий город для жизни с детьми, так считают 42% респондентов. Каждый третий (33%) выбрал Санкт-Петербург. На третьем месте оказалась столица Татарстана — Казань, за которую проголосовало 18% респондентов", — сказали аналитики компании.Следом идет Краснодарский край, представленный Краснодаром и Сочи. Их подходящими для детей считают 15% и 13% респондентов соответственно. Каждый восьмой (12%) россиянин выбрал Калининград, по 11% голосов досталось Новосибирску и Нижнему Новгороду, а каждый десятый отметил Екатеринбург. "Рейтинг закрывает Ростов-на-Дону, за который проголосовало 8% респондентов", — отметили аналитики. В исследовании приняли участие 2700 респондентов со всей страны, у которых есть дети. Выбор в пользу этих городов участники опроса сделали, поскольку им важно, чтобы в месте для жизни была хорошо развитая инфраструктура и много образовательных учреждений — об этом сообщил каждый второй (50%) опрошенный. Кроме того, в идеальных городах для жизни с детьми должно быть много кружков дополнительного образования и спортивных секций (по 43%). Еще россиянам хотелось бы, чтобы у таких мест были большой научный потенциал (42%), много возможностей для семейных развлечений (39%) и обустроенные поликлиники и больницы (36%). Еще один важный фактор для 28% родителей — богатая природа и хорошая экологическая ситуация в городе. Четверть респондентов уверены, что идеальный город для жизни с детьми должен быть безопасным. В свою очередь, около четверти участников опроса указали на важность региональных и муниципальных льгот для семей со школьниками, а 14% рассказали, что хотят иметь возможность жить в частном доме и быстро добираться в центр. Невысокий трафик в городе выбрали еще восемь процентов участников исследования.

https://ria.ru/20230729/putin-1887086782.html

https://ria.ru/20230708/sovet-1882921845.html

https://ria.ru/20230708/nagrada-1883000804.html

москва

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, санкт-петербург, казань