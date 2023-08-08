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Эрдоган заявил о продолжении контактов для продления зерновой сделки - РИА Новости, 08.08.2023
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22:00 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/sdelka-1888949843.html
Эрдоган заявил о продолжении контактов для продления зерновой сделки
Эрдоган заявил о продолжении контактов для продления зерновой сделки - РИА Новости, 08.08.2023
Эрдоган заявил о продолжении контактов для продления зерновой сделки
Анкара продолжает контакты для возобновления "зерновой сделки", заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T22:00
2023-08-08T22:00
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СТАМБУЛ, 8 авг – РИА Новости. Анкара продолжает контакты для возобновления "зерновой сделки", заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы продолжаем поддерживать наши контакты с целью возобновления приостановленной с 17 июля "зерновой сделки", масштаб которой будет расширен... без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами", - заявил Эрдоган, выступая на конференции турецких послов. "Обеспечение африканских стран зерном является для господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, как и для нас, чувствительным вопросом. Уверен, мы с ним найдем общий фундамент для решения", - отметил Эрдоган, напомнив о телефонном разговоре с российским коллегой на прошлой неделе. Анкара прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках "зерновой сделки". Действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230808/sdelka-1888766210.html
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цены на нефть, россия, турция, владимир путин, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), оон, зерновая сделка
Цены на нефть, Россия, Турция, Владимир Путин, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), ООН, Зерновая сделка
Эрдоган заявил о продолжении контактов для продления зерновой сделки

Эрдоган заявил о продолжении контактов для возобновления зерновой сделки

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 авг – РИА Новости. Анкара продолжает контакты для возобновления "зерновой сделки", заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Мы продолжаем поддерживать наши контакты с целью возобновления приостановленной с 17 июля "зерновой сделки", масштаб которой будет расширен... без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами", - заявил Эрдоган, выступая на конференции турецких послов.
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«
"Обеспечение африканских стран зерном является для господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, как и для нас, чувствительным вопросом. Уверен, мы с ним найдем общий фундамент для решения", - отметил Эрдоган, напомнив о телефонном разговоре с российским коллегой на прошлой неделе.
Анкара прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках "зерновой сделки".
Действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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Цены на нефтьРоссияТурцияВладимир ПутинАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)ООНЗерновая сделка
 
 
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