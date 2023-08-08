Эрдоган заявил о продолжении контактов для продления зерновой сделки
Эрдоган заявил о продолжении контактов для возобновления зерновой сделки
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 авг – РИА Новости. Анкара продолжает контакты для возобновления "зерновой сделки", заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Мы продолжаем поддерживать наши контакты с целью возобновления приостановленной с 17 июля "зерновой сделки", масштаб которой будет расширен... без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами", - заявил Эрдоган, выступая на конференции турецких послов.
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"Обеспечение африканских стран зерном является для господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, как и для нас, чувствительным вопросом. Уверен, мы с ним найдем общий фундамент для решения", - отметил Эрдоган, напомнив о телефонном разговоре с российским коллегой на прошлой неделе.
Анкара прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках "зерновой сделки".
Действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.