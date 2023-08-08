https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка

Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка - РИА Новости, 08.08.2023

Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка

Ровно 15 лет назад Россия спасла свою честь. Мы защитили союзников, наказали агрессора и предотвратили этническую чистку на уровне (теперь уже) целого... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:50

аналитика

россия

грузия

южная осетия

единая грузия

нато

евросоюз

вооруженный конфликт в южной осетии (2008)

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Ровно 15 лет назад Россия спасла свою честь. Мы защитили союзников, наказали агрессора и предотвратили этническую чистку на уровне (теперь уже) целого государства. Редко какие события в сложной истории нашего отечества достойны столь же однозначных оценок, как война с Грузией 2008 года. Все было именно так — и никак иначе. Мы были правы во всем — и точка.По оценке того события в среде соотечественников легко вычислять жертв грузинской пропаганды и хинкальной дипломатии. Их немного, но они есть — те, кто транслирует грузинскую версию событий. Эта версия — чистый миф, наглая ложь, подлый блеф и простенькое жонглирование понятиями в духе "как это Грузия могла напасть на Южную Осетию, если Южная Осетия — это часть Грузии?".В реальной истории Грузия как независимое государство (а не часть русско-советской империи) последний раз контролировала Южную Осетию в конце XVII века. В краткий период Грузинской демократической республики там было за два года три восстания, а подавление последнего вылилось в полноценный геноцид осетин.Следующую попытку геноцида предприняли в 1989 году и продолжали до 1992-го. Когда приветливый тбилисец наливает экс-российскому либералу бокал вина и предлагает выпить за "единую Грузию", пусть либерал знает, что пьет в том числе за убийство детей на Зарской дороге.Третью попытку геноцида или как минимум изгнания тысяч осетин предотвратила российская армия. Наши враги потом еще издевались над этим: где, мол, ваши "тысячи гражданских жертв", если их всего полторы сотни?Потому и "всего", что Россия тогда поступила правильно. А худшая глупость, которую может продемонстрировать комментатор тех событий, — это недооценка ненависти грузин и осетин друг к другу. Им есть за что.Пятнадцать лет — достаточный срок, чтобы изучить хронологию войны 08.08.08, на тот момент самой прозрачной войны в истории благодаря широкому использованию интернета. На эту тему созданы тысячи статей, сотни книг, десятки фильмов.Как следствие, о событиях августа 2008-го сложно сказать что-то новое и неожиданное. Но стоит выделить три момента, которые не акцентируются и не до конца осознаются многими до сих пор, хотя сейчас — ввиду конфликта России с Украиной и НАТО — приобрели вторичную актуальность.Во-первых, именно тогда было утеряно доверие между Россией и странами Западной Европы. До того между нами не было серьезных разногласий. Политический конфликт с США — да, развивался, но с соседями по континенту браниться было особо не о чем.Но их реакция на авантюру грузин посрамила всех оптимистов и романтиков. Россия имела полное право рассчитывать на поддержку или хотя бы на нейтральность Европы в те дни, поскольку агрессор действовал у всех на виду. Европейские лидеры прекрасно знали, что грузины лгут и что легенда об "ответе на нападение России" была запущена ими уже после того, когда войска Саакашвили начали утюжить Цхинвал. Несмотря на это, действия Москвы встретили с их стороны или прямое осуждение, или в лучшем случае реакцию вида "все не так однозначно" (такая была, например, у немцев).Но нет, все вполне однозначно. Саакашвили опекала администрация президента США Буша, а европейцам не хотелось ей перечить. Когда Буша сменил Обама, они с видимым облегчением включились в его проект по "перезагрузке" сотрудничества с Россией, но тоже как ведомые.Отношение ЕС к России определяют в США. И мы твердо знаем об этом с момента начала войны в Грузии, когда пришлось противостоять не только армии Саакашвили, но и пропаганде Запада.Во-вторых, война за Южную Осетию — очередная напасть, выскочившая из шкатулки Пандоры, в две руки открытой Соединенными Штатами и Европой. Эта шкатулка называется Республика Косово. С той поры "уважение к территориальной целостности любых государств" на Западе — просто слова.Власти в Приштине без всякого референдума и вопреки резолюции Совбеза ООН провозгласили независимость от Сербии в феврале 2008 года. Этот шаг был сразу поддержан ключевыми странами Запада. Месяц спустя Россия сняла санкции с Абхазии и Южной Осетии, которых до тех пор придерживалась. Это обесценило доводы грузинской Партии мира, считавшей, что мятежные республики со временем можно задушить экономически. Так Саакашвили принял решение не медлить и решить абхазско-осетинский вопрос силой.Впрочем, он даже пытаться бы не стал, если бы грузинскую армию предварительно не обучили и не вооружили натовские спецы. Войне предшествовало мировое лидерство Грузии по доле расходов на армию в госбюджете. Содействовать милитаризации маньяка по соседству с Россией — не украинская премьера, а старая традиция.В-третьих, необходимо отдать должное грузинам: они поняли, что натворили.Они по-прежнему считают себя жертвой, а не преступником. Не готовы и еще долго не будут готовы отступиться от лозунга "это наша земля". Полностью доверяют официальному мифу о событиях 15-летней давности и в большинстве своем, как маленький народ с большой гордостью, вполне в этом искренни.Но все-таки они понимают, что гордыня и русофобия довели их до беды. Смирились с тем, что им и последующим поколениям придется жить по соседству с огромной и богатой державой, в отношениях с которой сколь угодно худой мир — огромная ценность. А те, кто постарше, даже помнят русскую народную мудрость, что за одного битого двух небитых дают.В отличие от европейцев грузины поумнели и не согласны вредить себе лишь для того, чтобы задеть Россию. Кто бы мог подумать 15 лет назад, что Тбилиси будет проводить политику суверенной державы, отклоняя ультиматумы и обнажая шантаж Вашингтона и Брюсселя.Запад рассчитывал на Тбилиси как на часть антироссийского блока, Киев — как на участника "второго фронта" против армии России. Вместо этого нынешние власти даже как-то пытаются держать в узде русофобов, которые им, конечно, конкуренты, но в то же время — источник горьких бед грузинского народа, осознавшего из-за событий 08.08.08 меньше, чем мог бы, но вполне достаточно, чтобы ценить выгоду от сообщения с нами.

https://ria.ru/20230808/osetiya-1888768543.html

https://ria.ru/20230808/osetiya-1888765452.html

https://ria.ru/20230808/osetiya-1888760861.html

https://ria.ru/20230808/antonov-1888758981.html

россия

грузия

южная осетия

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аналитика, россия, грузия, южная осетия, единая грузия, нато, евросоюз, вооруженный конфликт в южной осетии (2008)