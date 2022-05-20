https://ria.ru/20220520/tragediya-1789173367.html

Зарская трагедия

Зарская трагедия - РИА Новости, 20.05.2022

Зарская трагедия

Зарская трагедия – одно из самых страшных преступлений в новейшей истории осетинского народа. 20 мая 1992 года в ходе грузино-югоосетинского конфликта на... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T05:01

2022-05-20T05:01

2022-05-20T05:01

справки

южная осетия

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Зарская трагедия – одно из самых страшных преступлений в новейшей истории осетинского народа. 20 мая 1992 года в ходе грузино-югоосетинского конфликта на объездной дороге у села Зар были расстреляны из засады мирные жители, которые пытались спастись из блокированного Цхинвала в Россию. С 9 мая 1992 года наблюдалась очередная эскалация грузино-осетинского конфликта.Грузинские войска развернули широкомасштабное наступление, ставя своей задачей захват столицы Южной Осетии. Город со всех сторон был блокирован и обстреливался грузинскими войсками. Единственным спасением для мирного населения была труднопроходимая и опасная горная объездная дорога.Спасаясь от жестоких обстрелов, люди уезжали по дороге в райцентр Дзау, а оттуда – в Северную Осетию.20 мая 1992 года в сторону Северной Осетии направлялась колонна из грузовой и нескольких легковых машин, где ехали в основном старики, женщины и дети.В месте, где дорога через село Зар делает петлю в сторону грузинских сел Кехви и Курта, колонна была остановлена грузинскими экстремистами, которые начали расстреливать людей. По словам оставшихся в живых, нападавшие открыли огонь, не предъявляя никаких требований и без предупреждения. Расстрел длился в течение считанных минут, и за это время мало кому удалось выбраться наружу из машин, превратившихся в смертельные ловушки.В результате нападения погибло 36 человек (по другим данным – 33 человека). Среди погибших были в основном женщины, дети и старики.За прошедшие годы это преступление так и осталось безнаказанным.На месте трагедии 17 сентября 2007 года был открыт мемориальный комплекс.Автором проекта мемориала является художник Сармат Зассеев, которому помогали известные югоосетинских художники Тамерлан Цховребов, Николай Икоев и Ахсартаг Алборов. Скульптура изображает заслоняющую своего ребенка мать, которая протянула к богу руку в поисках защиты и покровительства. Внизу постамента – список жертв Зарской трагедии. Ежегодно 20 мая у мемориала проводятся траурные митинги. В этот день в Южной Осетии скорбят по всем жертвам вооруженного конфликта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

южная осетия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, южная осетия