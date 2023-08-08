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Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой - РИА Новости, 08.08.2023
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18:37 08.08.2023 (обновлено: 19:31 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ramafoza-1888924869.html
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой - РИА Новости, 08.08.2023
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:37
2023-08-08T19:31
владимир путин
сирил рамафоса
политика
россия
юар
брикс
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами", - говорится в сообщении. Как уточняется, в продолжение состоявшейся 29 июля отдельной встречи Путина и Рамафосы обсужден ряд вопросов сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.Также отмечается, что лидеры обоюдно настроены на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.
https://ria.ru/20230730/briks-1887137288.html
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владимир путин, сирил рамафоса, политика, россия, юар, брикс
Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Политика, Россия, ЮАР, БРИКС
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами", - говорится в сообщении. Как уточняется, в продолжение состоявшейся 29 июля отдельной встречи Путина и Рамафосы обсужден ряд вопросов сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.
Также отмечается, что лидеры обоюдно настроены на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.
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Владимир ПутинСирил РамафосаПолитикаРоссияЮАРБРИКС
 
 
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