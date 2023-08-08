https://ria.ru/20230808/ramafoza-1888924869.html

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой - РИА Новости, 08.08.2023

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:37

2023-08-08T18:37

2023-08-08T19:31

владимир путин

сирил рамафоса

политика

россия

юар

брикс

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами", - говорится в сообщении. Как уточняется, в продолжение состоявшейся 29 июля отдельной встречи Путина и Рамафосы обсужден ряд вопросов сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.Также отмечается, что лидеры обоюдно настроены на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.

https://ria.ru/20230730/briks-1887137288.html

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юар

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Кирилл Волков

владимир путин, сирил рамафоса, политика, россия, юар, брикс