Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами", - говорится в сообщении. Как уточняется, в продолжение состоявшейся 29 июля отдельной встречи Путина и Рамафосы обсужден ряд вопросов сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.
Также отмечается, что лидеры обоюдно настроены на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.