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Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА

Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА - РИА Новости, 08.08.2023

Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА

Тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 году, сообщил директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:49

2023-08-08T20:49

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ПАРИЖ, 8 авг – РИА Новости. Тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 году, сообщил директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. "Европейское космическое агентство, ArianeGroup, Arianespace и Национальный центр космических исследований Франции (CNES) подтверждают, что первый запуск ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на 2024 год", - сообщил Ашбахер в Twitter. Он отметил, что 18 июля состоялся успешный этап тестирования ракеты на космодроме Куру, следующие тесты назначены на 29 августа и 26 сентября. После них станет известна точная дата первого запуска ракеты-носителя. Шестого июля состоялся последний запуск ракеты Ariane-5, в ходе финального запуска она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, 117-й запуск ознаменовал окончание 27-летней службы ракеты-носителя. По словам Ашбахера, запуск Ariane-5 пришелся на период, когда Европа лишена независимого доступа к космосу после закрытия стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру. При этом ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился. После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.

https://ria.ru/20230808/kosmos-1888771404.html

https://ria.ru/20230807/soyuz-1888685873.html

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космос - риа наука, европа, arianespace, twitter, национальный центр космических исследований, украина, россия