https://ria.ru/20230808/raketa-1888944373.html
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА - РИА Новости, 08.08.2023
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА
Тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 году, сообщил директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:49
2023-08-08T20:49
2023-08-08T20:49
космос - риа наука
европа
arianespace
twitter
национальный центр космических исследований
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147744/61/1477446142_0:221:3501:2190_1920x0_80_0_0_aa3c804fe54e97077a71e98db5c85754.jpg
ПАРИЖ, 8 авг – РИА Новости. Тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 году, сообщил директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. "Европейское космическое агентство, ArianeGroup, Arianespace и Национальный центр космических исследований Франции (CNES) подтверждают, что первый запуск ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на 2024 год", - сообщил Ашбахер в Twitter. Он отметил, что 18 июля состоялся успешный этап тестирования ракеты на космодроме Куру, следующие тесты назначены на 29 августа и 26 сентября. После них станет известна точная дата первого запуска ракеты-носителя. Шестого июля состоялся последний запуск ракеты Ariane-5, в ходе финального запуска она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, 117-й запуск ознаменовал окончание 27-летней службы ракеты-носителя. По словам Ашбахера, запуск Ariane-5 пришелся на период, когда Европа лишена независимого доступа к космосу после закрытия стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру. При этом ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился. После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
https://ria.ru/20230808/kosmos-1888771404.html
https://ria.ru/20230807/soyuz-1888685873.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147744/61/1477446142_0:0:3501:2625_1920x0_80_0_0_06de44a723f18411a986b061a4b51f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, европа, arianespace, twitter, национальный центр космических исследований, украина, россия
Космос - РИА Наука, Европа, Arianespace, Twitter, Национальный центр космических исследований, Украина, Россия
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА
Ашбахер: тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год