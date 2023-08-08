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Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА - РИА Новости, 08.08.2023
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20:49 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/raketa-1888944373.html
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА - РИА Новости, 08.08.2023
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА
Тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 году, сообщил директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:49
2023-08-08T20:49
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ПАРИЖ, 8 авг – РИА Новости. Тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 году, сообщил директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. "Европейское космическое агентство, ArianeGroup, Arianespace и Национальный центр космических исследований Франции (CNES) подтверждают, что первый запуск ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на 2024 год", - сообщил Ашбахер в Twitter. Он отметил, что 18 июля состоялся успешный этап тестирования ракеты на космодроме Куру, следующие тесты назначены на 29 августа и 26 сентября. После них станет известна точная дата первого запуска ракеты-носителя. Шестого июля состоялся последний запуск ракеты Ariane-5, в ходе финального запуска она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, 117-й запуск ознаменовал окончание 27-летней службы ракеты-носителя. По словам Ашбахера, запуск Ariane-5 пришелся на период, когда Европа лишена независимого доступа к космосу после закрытия стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру. При этом ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился. После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
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космос - риа наука, европа, arianespace, twitter, национальный центр космических исследований, украина, россия
Космос - РИА Наука, Европа, Arianespace, Twitter, Национальный центр космических исследований, Украина, Россия
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили В ЕКА

Ашбахер: тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год

© ESA/David DucrosНовая европейская ракета-носитель Ariane-6 на рисунке художника ESA
Новая европейская ракета-носитель Ariane-6 на рисунке художника ESA
© ESA/David Ducros
Новая европейская ракета-носитель Ariane-6 на рисунке художника ESA. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 авг – РИА Новости. Тестовый запуск новой ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 году, сообщил директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.
«
"Европейское космическое агентство, ArianeGroup, Arianespace и Национальный центр космических исследований Франции (CNES) подтверждают, что первый запуск ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на 2024 год", - сообщил Ашбахер в Twitter.
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Он отметил, что 18 июля состоялся успешный этап тестирования ракеты на космодроме Куру, следующие тесты назначены на 29 августа и 26 сентября. После них станет известна точная дата первого запуска ракеты-носителя.
Шестого июля состоялся последний запуск ракеты Ariane-5, в ходе финального запуска она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, 117-й запуск ознаменовал окончание 27-летней службы ракеты-носителя. По словам Ашбахера, запуск Ariane-5 пришелся на период, когда Европа лишена независимого доступа к космосу после закрытия стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру.
При этом ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился.
После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
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