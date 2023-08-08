https://ria.ru/20230808/poteplenie-1888759486.html
Эксперт предупредил об ускорении глобального потепления
Эксперт предупредил об ускорении глобального потепления - РИА Новости, 08.08.2023
Эксперт предупредил об ускорении глобального потепления
Повышение температуры поверхности Мирового океана может ускорить глобальное потепление, поскольку теплая вода хуже поглощает углекислый газ, кроме того, может... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T03:11
2023-08-08T03:11
2023-08-08T03:11
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826897326_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_d052223d82755630892211e01f5f137f.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Повышение температуры поверхности Мирового океана может ускорить глобальное потепление, поскольку теплая вода хуже поглощает углекислый газ, кроме того, может вырасти уровень океана, потому что от нагревания вода расширяется, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. Ранее издание Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus сообщило, что температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 20,96 градуса. "Это, конечно, сильно влияет на взаимодействие океана и атмосферы: тропических ураганов станет больше, влияет на рост уровня Мирового океана - помимо того, что льды тают, от нагрева вода расширяется и занимает всё больший объем, влияет на биосферу, кислотность воды тоже из-за этого повышается. Также теплая вода меньше способна к поглощению углекислого газа, а это, в свою очередь, будет ускорять глобальное потепление", - сказал Мухаметов. Он подчеркнул, что 20,96 градуса – это среднесуточная температура поверхности океана, зарегистрированная 4 августа. Средняя температура всей толщи воды мирового океана составляет 3,73 градуса, и эта цифра не меняется на протяжении десятилетий. "Этот теплый тончайший поверхностный слой на среднюю температуру всего океана практически не влияет, океан в основной массе холодный и тёмный. Солнечный свет проникает в верхние 100 метров примерно, а основной световой поток затухает на первых метрах. С другой стороны, именно поверхность океана взаимодействует с атмосферой, и рост ее температуры на сценарий этого взаимодействия влияет значительно", - добавил океанолог. Углекислый газ (CO2 или окисленный углерод) – один из парниковых газов, влияющих на изменение климата.
https://ria.ru/20230707/poteplenie-1882749371.html
https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826897326_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bee8e515f9db060d9c5254df0255d4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Эксперт предупредил об ускорении глобального потепления
Мухаметов: глобальное потепление ускорится из-за повышения температуры поверхности океанов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Повышение температуры поверхности Мирового океана может ускорить глобальное потепление, поскольку теплая вода хуже поглощает углекислый газ, кроме того, может вырасти уровень океана, потому что от нагревания вода расширяется, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
Ранее издание Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus сообщило, что температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 20,96 градуса.
Вильфанд предсказал новые рекорды глобального потепления
"Это, конечно, сильно влияет на взаимодействие океана и атмосферы: тропических ураганов станет больше, влияет на рост уровня Мирового океана - помимо того, что льды тают, от нагрева вода расширяется и занимает всё больший объем, влияет на биосферу, кислотность воды тоже из-за этого повышается. Также теплая вода меньше способна к поглощению углекислого газа, а это, в свою очередь, будет ускорять глобальное потепление", - сказал Мухаметов.
Он подчеркнул, что 20,96 градуса – это среднесуточная температура поверхности океана, зарегистрированная 4 августа. Средняя температура всей толщи воды мирового океана составляет 3,73 градуса, и эта цифра не меняется на протяжении десятилетий.
«
"Этот теплый тончайший поверхностный слой на среднюю температуру всего океана практически не влияет, океан в основной массе холодный и тёмный. Солнечный свет проникает в верхние 100 метров примерно, а основной световой поток затухает на первых метрах. С другой стороны, именно поверхность океана взаимодействует с атмосферой, и рост ее температуры на сценарий этого взаимодействия влияет значительно", - добавил океанолог.
Углекислый газ (CO2 или окисленный углерод) – один из парниковых газов, влияющих на изменение климата.
Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с потеплением