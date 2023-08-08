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Самарские врачи впервые пересадили почку подростку - РИА Новости, 08.08.2023
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15:47 08.08.2023 (обновлено: 16:21 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/pochka-1888874268.html
Самарские врачи впервые пересадили почку подростку
Самарские врачи впервые пересадили почку подростку - РИА Новости, 08.08.2023
Самарские врачи впервые пересадили почку подростку
Врачи в клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему, сообщили на сайте... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:47
2023-08-08T16:21
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САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Врачи в клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему, сообщили на сайте СамГМУ. "Это был наш первый опыт проведения операции у подростка. Анатомия ребенка и взрослого человека отличается. Необходимо учитывать вес, рост ребенка, размер донорского органа. Подготовка анатомического ложа, где будет располагаться трансплантат, маленький размер и диаметр сосудов, тонкий шовный материал — все это требует определенных навыков и ювелирной точности", — заявил заведующий отделением пересадки органов и урологии Евгений Канаев.При рождении у мальчика диагностировали аномалию развития почек. С 11 лет он страдал периодическими приступами воспаления почек, со временем заболевание привело к утрате их работоспособности. Родители мальчика обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей на базе клиник СамГМУ для проведения родственной пересадки почки. Донорами пожелали стать оба родителя, но обследование показало, что подходит только мама.Операция у мамы длилась три часа, у сына — почти пять часов. Спустя пять дней донора почки выписали, мальчика — через три недели. "Теперь он сможет жить полноценной жизнью, учиться в обычной школе, ходить на тренировки, гулять, путешествовать. При этом мальчик будет находиться под наблюдением врачей, периодически обследоваться амбулаторно и принимать лекарственные препараты", — говорится в публикации.Как отметил руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Алексей Миронов, теперь пациентам не придется выезжать на операцию в другие города.
https://ria.ru/20220520/meditsina-1789799621.html
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общество, самара, самгму
Хорошие новости, Общество, Самара, СамГМУ
Самарские врачи впервые пересадили почку подростку

Врачи СамГМУ впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВо время операции по пересадке донорской почки
Во время операции по пересадке донорской почки - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Во время операции по пересадке донорской почки. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Врачи в клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему, сообщили на сайте СамГМУ.
«
"Это был наш первый опыт проведения операции у подростка. Анатомия ребенка и взрослого человека отличается. Необходимо учитывать вес, рост ребенка, размер донорского органа. Подготовка анатомического ложа, где будет располагаться трансплантат, маленький размер и диаметр сосудов, тонкий шовный материал — все это требует определенных навыков и ювелирной точности", — заявил заведующий отделением пересадки органов и урологии Евгений Канаев.
При рождении у мальчика диагностировали аномалию развития почек. С 11 лет он страдал периодическими приступами воспаления почек, со временем заболевание привело к утрате их работоспособности. Родители мальчика обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей на базе клиник СамГМУ для проведения родственной пересадки почки. Донорами пожелали стать оба родителя, но обследование показало, что подходит только мама.
Операция у мамы длилась три часа, у сына — почти пять часов. Спустя пять дней донора почки выписали, мальчика — через три недели.
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"Теперь он сможет жить полноценной жизнью, учиться в обычной школе, ходить на тренировки, гулять, путешествовать. При этом мальчик будет находиться под наблюдением врачей, периодически обследоваться амбулаторно и принимать лекарственные препараты", — говорится в публикации.
Как отметил руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Алексей Миронов, теперь пациентам не придется выезжать на операцию в другие города.
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