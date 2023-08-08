https://ria.ru/20230808/pochka-1888874268.html

Самарские врачи впервые пересадили почку подростку

Самарские врачи впервые пересадили почку подростку - РИА Новости, 08.08.2023

Самарские врачи впервые пересадили почку подростку

Врачи в клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему, сообщили на сайте... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:47

2023-08-08T15:47

2023-08-08T16:21

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САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Врачи в клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему, сообщили на сайте СамГМУ. "Это был наш первый опыт проведения операции у подростка. Анатомия ребенка и взрослого человека отличается. Необходимо учитывать вес, рост ребенка, размер донорского органа. Подготовка анатомического ложа, где будет располагаться трансплантат, маленький размер и диаметр сосудов, тонкий шовный материал — все это требует определенных навыков и ювелирной точности", — заявил заведующий отделением пересадки органов и урологии Евгений Канаев.При рождении у мальчика диагностировали аномалию развития почек. С 11 лет он страдал периодическими приступами воспаления почек, со временем заболевание привело к утрате их работоспособности. Родители мальчика обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей на базе клиник СамГМУ для проведения родственной пересадки почки. Донорами пожелали стать оба родителя, но обследование показало, что подходит только мама.Операция у мамы длилась три часа, у сына — почти пять часов. Спустя пять дней донора почки выписали, мальчика — через три недели. "Теперь он сможет жить полноценной жизнью, учиться в обычной школе, ходить на тренировки, гулять, путешествовать. При этом мальчик будет находиться под наблюдением врачей, периодически обследоваться амбулаторно и принимать лекарственные препараты", — говорится в публикации.Как отметил руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Алексей Миронов, теперь пациентам не придется выезжать на операцию в другие города.

https://ria.ru/20220520/meditsina-1789799621.html

https://ria.ru/20230603/meditsina-1875621707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, самара, самгму