https://ria.ru/20230808/pochka-1888874268.html
Самарские врачи впервые пересадили почку подростку
Самарские врачи впервые пересадили почку подростку - РИА Новости, 08.08.2023
Самарские врачи впервые пересадили почку подростку
Врачи в клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему, сообщили на сайте... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:47
2023-08-08T15:47
2023-08-08T16:21
хорошие новости
общество
самара
самгму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150872/03/1508720345_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_86487046d7511cf1b4ed4ca8c00566fe.jpg
САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Врачи в клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему, сообщили на сайте СамГМУ. "Это был наш первый опыт проведения операции у подростка. Анатомия ребенка и взрослого человека отличается. Необходимо учитывать вес, рост ребенка, размер донорского органа. Подготовка анатомического ложа, где будет располагаться трансплантат, маленький размер и диаметр сосудов, тонкий шовный материал — все это требует определенных навыков и ювелирной точности", — заявил заведующий отделением пересадки органов и урологии Евгений Канаев.При рождении у мальчика диагностировали аномалию развития почек. С 11 лет он страдал периодическими приступами воспаления почек, со временем заболевание привело к утрате их работоспособности. Родители мальчика обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей на базе клиник СамГМУ для проведения родственной пересадки почки. Донорами пожелали стать оба родителя, но обследование показало, что подходит только мама.Операция у мамы длилась три часа, у сына — почти пять часов. Спустя пять дней донора почки выписали, мальчика — через три недели. "Теперь он сможет жить полноценной жизнью, учиться в обычной школе, ходить на тренировки, гулять, путешествовать. При этом мальчик будет находиться под наблюдением врачей, периодически обследоваться амбулаторно и принимать лекарственные препараты", — говорится в публикации.Как отметил руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Алексей Миронов, теперь пациентам не придется выезжать на операцию в другие города.
https://ria.ru/20220520/meditsina-1789799621.html
https://ria.ru/20230603/meditsina-1875621707.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150872/03/1508720345_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bd4e88374efaee81ea46b018c1eb8d64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самара, самгму
Хорошие новости, Общество, Самара, СамГМУ
Самарские врачи впервые пересадили почку подростку
Врачи СамГМУ впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему
САМАРА, 8 авг — РИА Новости.
Врачи в клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые провели родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему, сообщили на сайте
СамГМУ.
«
"Это был наш первый опыт проведения операции у подростка. Анатомия ребенка и взрослого человека отличается. Необходимо учитывать вес, рост ребенка, размер донорского органа. Подготовка анатомического ложа, где будет располагаться трансплантат, маленький размер и диаметр сосудов, тонкий шовный материал — все это требует определенных навыков и ювелирной точности", — заявил заведующий отделением пересадки органов и урологии Евгений Канаев.
При рождении у мальчика диагностировали аномалию развития почек. С 11 лет он страдал периодическими приступами воспаления почек, со временем заболевание привело к утрате их работоспособности. Родители мальчика обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей на базе клиник СамГМУ для проведения родственной пересадки почки. Донорами пожелали стать оба родителя, но обследование показало, что подходит только мама.
Операция у мамы длилась три часа, у сына — почти пять часов. Спустя пять дней донора почки выписали, мальчика — через три недели.
Пересадку людям почек от ГМО-свиней официально признали успешной
"Теперь он сможет жить полноценной жизнью, учиться в обычной школе, ходить на тренировки, гулять, путешествовать. При этом мальчик будет находиться под наблюдением врачей, периодически обследоваться амбулаторно и принимать лекарственные препараты", — говорится в публикации.
Как отметил руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Алексей Миронов, теперь пациентам не придется выезжать на операцию в другие города.
Последняя инстанция. Где спасают тех, у кого остался единственный шанс