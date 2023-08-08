https://ria.ru/20230808/meksika-1888950800.html

Президент Мексики заявил, что страна не планирует вступать в БРИКС

Президент Мексики заявил, что страна не планирует вступать в БРИКС - РИА Новости, 08.08.2023

Президент Мексики заявил, что страна не планирует вступать в БРИКС

Власти Мексики не намерены вступать в БРИКС, хотя и приветствуют участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин, заявил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:10

2023-08-08T22:10

2023-08-08T22:15

в мире

мексика

юар

северная америка

андрес мануэль лопес обрадор

наледи пандор

брикс

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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Власти Мексики не намерены вступать в БРИКС, хотя и приветствуют участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Мы, конечно, приветствуем участие других стран, но по причинам соседства, экономическим и геополитическим причинам, мы собираемся и дальше укреплять союз Северной Америки и всей Америки", - сказал Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которую транслировала в социальных сетях его администрация. Заявления президента Мексики звучат незадолго до предстоящего саммита БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила накануне, что 34 из 67 стран, получивших приглашение, уже подтвердили свое участие в мероприятии. Гости саммита обсудят взаимодействие БРИКС со странами Африки и примут участие в диалогах в формате "БРИКС плюс". В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 20 государств, в их числе Аргентина, Венесуэла, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

https://ria.ru/20230807/briks-1888714969.html

мексика

юар

северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мексика, юар, северная америка, андрес мануэль лопес обрадор, наледи пандор, брикс