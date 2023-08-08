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Президент Мексики заявил, что страна не планирует вступать в БРИКС - РИА Новости, 08.08.2023
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22:10 08.08.2023 (обновлено: 22:15 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/meksika-1888950800.html
Президент Мексики заявил, что страна не планирует вступать в БРИКС
Президент Мексики заявил, что страна не планирует вступать в БРИКС - РИА Новости, 08.08.2023
Президент Мексики заявил, что страна не планирует вступать в БРИКС
Власти Мексики не намерены вступать в БРИКС, хотя и приветствуют участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин, заявил... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T22:10
2023-08-08T22:15
в мире
мексика
юар
северная америка
андрес мануэль лопес обрадор
наледи пандор
брикс
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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Власти Мексики не намерены вступать в БРИКС, хотя и приветствуют участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Мы, конечно, приветствуем участие других стран, но по причинам соседства, экономическим и геополитическим причинам, мы собираемся и дальше укреплять союз Северной Америки и всей Америки", - сказал Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которую транслировала в социальных сетях его администрация. Заявления президента Мексики звучат незадолго до предстоящего саммита БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила накануне, что 34 из 67 стран, получивших приглашение, уже подтвердили свое участие в мероприятии. Гости саммита обсудят взаимодействие БРИКС со странами Африки и примут участие в диалогах в формате "БРИКС плюс". В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 20 государств, в их числе Аргентина, Венесуэла, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
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мексика
юар
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в мире, мексика, юар, северная америка, андрес мануэль лопес обрадор, наледи пандор, брикс
В мире, Мексика, ЮАР, Северная Америка, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Наледи Пандор, БРИКС
Президент Мексики заявил, что страна не планирует вступать в БРИКС

Обрадор: Мексика не намерена вступать в БРИКС из-за экономических и геополитических причин

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Власти Мексики не намерены вступать в БРИКС, хотя и приветствуют участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«
"Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Мы, конечно, приветствуем участие других стран, но по причинам соседства, экономическим и геополитическим причинам, мы собираемся и дальше укреплять союз Северной Америки и всей Америки", - сказал Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которую транслировала в социальных сетях его администрация.
Заявления президента Мексики звучат незадолго до предстоящего саммита БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила накануне, что 34 из 67 стран, получивших приглашение, уже подтвердили свое участие в мероприятии. Гости саммита обсудят взаимодействие БРИКС со странами Африки и примут участие в диалогах в формате "БРИКС плюс".
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 20 государств, в их числе Аргентина, Венесуэла, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреМексикаЮАРСеверная АмерикаАндрес Мануэль Лопес ОбрадорНаледи ПандорБРИКС
 
 
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