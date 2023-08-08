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Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/marochko-1888769907.html
Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ
Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ
Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:32
2023-08-08T07:32
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
киев
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. С его слов, "в ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение и захватить ряд опорных пунктов ВСУ". Марочко отметил, что, невзирая на потери и ухудшение оперативной обстановки для войск Киева, украинское командование продолжает упорно бросать новые силы на штурм российских позиций. Он добавил, что в течение последних двух суток противник осуществил более 20 атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Ольшаны, Лиман Первый, Синьковка, Новоселовское, Стельмаховка, Торское, Серебрянка, и Белогоровка. "Все попытки оказались провальными", - констатировал он. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР успешно отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад войск Украины, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230808/plennyy-1888767707.html
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безопасность, луганская народная республика, киев, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Киев, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ

Марочко сообщил о захвате опорных пунктов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
С его слов, "в ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение и захватить ряд опорных пунктов ВСУ". Марочко отметил, что, невзирая на потери и ухудшение оперативной обстановки для войск Киева, украинское командование продолжает упорно бросать новые силы на штурм российских позиций.
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Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов, заявил пленный
07:00
Он добавил, что в течение последних двух суток противник осуществил более 20 атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Ольшаны, Лиман Первый, Синьковка, Новоселовское, Стельмаховка, Торское, Серебрянка, и Белогоровка. "Все попытки оказались провальными", - констатировал он.
Минобороны РФ в понедельник сообщило, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР успешно отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад войск Украины, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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