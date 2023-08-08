https://ria.ru/20230808/marochko-1888769907.html

Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ

Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023

Марочко сообщил о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ

Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:32

2023-08-08T07:32

2023-08-08T07:32

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

киев

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. С его слов, "в ходе активной обороны российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение и захватить ряд опорных пунктов ВСУ". Марочко отметил, что, невзирая на потери и ухудшение оперативной обстановки для войск Киева, украинское командование продолжает упорно бросать новые силы на штурм российских позиций. Он добавил, что в течение последних двух суток противник осуществил более 20 атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Ольшаны, Лиман Первый, Синьковка, Новоселовское, Стельмаховка, Торское, Серебрянка, и Белогоровка. "Все попытки оказались провальными", - констатировал он. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР успешно отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад войск Украины, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230808/plennyy-1888767707.html

https://ria.ru/20230808/soledar-1888764910.html

луганская народная республика

киев

россия

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безопасность, луганская народная республика, киев, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины