Путин поблагодарил строителей, работающих в Мариуполе

Путин отметил, что испытал гордость за работу строителей, восстанавливающих Мариуполь
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
Мариуполь планируют восстановить за три года.
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
Мариуполь планируют восстановить за три года.
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.