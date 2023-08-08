https://ria.ru/20230808/mariupol-1888900579.html

Путин поблагодарил строителей, работающих в Мариуполе

Путин поблагодарил строителей, работающих в Мариуполе - РИА Новости, 08.08.2023

Путин поблагодарил строителей, работающих в Мариуполе

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех строителей, работающих в Мариуполе, отметив, что, увидев их работу там, испытал гордость. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:15

2023-08-08T17:15

2023-08-08T18:12

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

экономика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех строителей, работающих в Мариуполе, отметив, что, увидев их работу там, испытал гордость."Я почувствовал гордость за строителей... Как муравейник - уже стемнело, а все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово", - сказал глава государства на встрече с представителями строительной отрасли.

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, экономика