https://ria.ru/20230808/legoyda-1888615184.html

Биография Владимира Легойды

Биография Владимира Легойды - РИА Новости, 08.08.2023

Биография Владимира Легойды

Церковный и общественный деятель, журналист, педагог Владимир Романович Легойда родился 8 августа 1973 года в городе Кустанай (ныне Костанай) в Казахстане. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T02:25

2023-08-08T02:25

2023-08-08T02:25

справки

казахстан

владимир легойда

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Церковный и общественный деятель, журналист, педагог Владимир Романович Легойда родился 8 августа 1973 года в городе Кустанай (ныне Костанай) в Казахстане.В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (У) МИД России, факультет международной информации. В 2013 году заочно окончил Нижегородскую духовную семинарию. Кандидат политических наук (2000). Доцент (2005).В 1996-2007 годах – преподаватель, затем старший преподаватель и доцент кафедры мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД России, с 2013 года – профессор той же кафедры.В 2007-2009 годах – заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО (У) МИД России, профессор. С 2011 года – член Ученого совета гимназии святителя Василия Великого.31 марта 2009 года Священным Синодом назначен на должность председателя Синодального информационного отдела Московского Патриархата. Первый в истории РПЦ случай назначения на этот пост мирянина. 24 декабря 2015 года решением Священного Синода назначен на должность председателя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. С 12 сентября 2019 года и по настоящее время является временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владимир Легойда активно занимается культурно-просветительской и общественной деятельностью. В 1996 году стал одним из основателей православного журнала "Фома" и является его главным редактором. С 2004 года – председатель правления Фонда содействия развитию культурно-просветительской деятельности "Фома Центр".С 2006 года – член редакционного совета журнала "Альфа и Омега".Ведет авторскую программу "Парсуна" на канале "Спас".Является членом Высшего церковного совета, Патриаршего совета по культуре, Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. Входит в Совет при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями.С 2016 года – председатель Комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В 2009-2016 годах – член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека.В 2009-2012 годах и с 2016 года – член Общественной палаты России.Почетный член Российской академии художеств (2021).Автор многочисленных научных и научно-популярных статей на общекультурные и религиозно-философские темы, а также нескольких книг. Часто выступает на телевидении и радио.Лауреат премии правительства РФ в области средств массовой информации (2021). Имеет благодарность президента РФ (2018).Награжден орденами Дружбы (2019), святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2019), святого Саввы III степени (Сербская Православная Церковь, 2014), Золотым крестом апостола Павла (Элладская Православная Церковь, 2013) и другими церковными наградами.Отмечен почетной грамотой Совета Федерации РФ (2023). Владимир Легойда женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, казахстан, владимир легойда