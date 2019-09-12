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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря

17:25 12.09.2019 (обновлено: 19:45 12.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИерей Александр Волков и председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Иерей Александр Волков и председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иерей Александр Волков и председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, временно исполняющим обязанности руководителя патриаршей пресс-службы назначен Владимир Легойда, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 года. Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси назначен председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда", — говорится в пресс-релизе.

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Как пояснили в синодальном отделе, данное решение "связано в том числе с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата".
Владимир Легойда - церковный и общественный деятель, журналист, педагог, активно занимается культурно-просветительской деятельностью. Главный редактор журнала "Фома", профессор МГИМО, член Общественной палаты РФ. Входит в совет при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями. Автор и соавтор нескольких книг и научных публикаций.
31 марта 2009 года Легойда был назначен на должность председателя Синодального информационного отдела Московского патриархата, 24 декабря 2015 года - на должность руководителя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2019 г.), орденом святого Саввы III степени (Сербская православная церковь, 2014), Золотым крестом апостола Павла (Элладская православная церковь, 2013) и другими церковными наградами.
Священник Александр Волков с 2009 года был заместителем руководителя патриаршей пресс-службы, а 5 июня 2012 года был назначен ее главой. С 2018 года — член Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2019 г.) и медалью "1000-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира" (2016), а также орденом святителя Саввы III степени Сербской православной церкви (2014).
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Религия и мировоззрениеАлександр Волков (священник)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
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