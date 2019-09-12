Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря

Иерей Александр Волков и председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото

Иерей Александр Волков и председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, временно исполняющим обязанности руководителя патриаршей пресс-службы назначен Владимир Легойда, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 года. Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси назначен председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда", — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в синодальном отделе, данное решение "связано в том числе с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата".

Владимир Легойда - церковный и общественный деятель, журналист, педагог, активно занимается культурно-просветительской деятельностью. Главный редактор журнала "Фома", профессор МГИМО, член Общественной палаты РФ. Входит в совет при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями. Автор и соавтор нескольких книг и научных публикаций.

31 марта 2009 года Легойда был назначен на должность председателя Синодального информационного отдела Московского патриархата, 24 декабря 2015 года - на должность руководителя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2019 г.), орденом святого Саввы III степени (Сербская православная церковь, 2014), Золотым крестом апостола Павла (Элладская православная церковь, 2013) и другими церковными наградами.