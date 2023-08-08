https://ria.ru/20230808/kosmos-1888771404.html
Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном
Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном - РИА Новости, 08.08.2023
Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном
Ракету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:54
2023-08-08T07:54
2023-08-08T09:20
наука
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил во вторник "Роскосмос". "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - говорится в сообщении. Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации продолжили ее подготовку к пуску. Старт намечен на 02.11 мск 11 августа. Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. "Луна-25" станет первой станцией, которая должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Предыдущая отечественная станция, "Луна-24", была отправлена в 1976 году.
https://ria.ru/20230806/astronom-1888414405.html
https://ria.ru/20230803/stantsiya-1887891801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, амурская область, южный полюс, луна, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Амурская область, Южный полюс, Луна, Роскосмос
Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном
Ракету "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" установили на стартовом столе на Восточном
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Ракету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил во вторник "Роскосмос"
.
"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - говорится в сообщении.
Астроном оценил шансы на успех российской миссии "Луна-25" в 50 процентов
Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации продолжили ее подготовку к пуску.
Старт намечен на 02.11 мск 11 августа.
Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны
, а также лунной экзосферы.
"Луна-25" станет первой станцией, которая должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.
Предыдущая отечественная станция, "Луна-24", была отправлена в 1976 году.
Первая за почти 50 лет станция "Луна-25" полетит 11 августа