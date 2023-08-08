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Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном - РИА Новости, 08.08.2023
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Наука
 
07:54 08.08.2023 (обновлено: 09:20 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/kosmos-1888771404.html
Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном
Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном - РИА Новости, 08.08.2023
Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном
Ракету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:54
2023-08-08T09:20
наука
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амурская область
южный полюс
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил во вторник "Роскосмос". "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - говорится в сообщении. Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации продолжили ее подготовку к пуску. Старт намечен на 02.11 мск 11 августа. Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. "Луна-25" станет первой станцией, которая должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Предыдущая отечественная станция, "Луна-24", была отправлена в 1976 году.
https://ria.ru/20230806/astronom-1888414405.html
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космос - риа наука, амурская область, южный полюс, луна, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Амурская область, Южный полюс, Луна, Роскосмос
Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном

Ракету "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" установили на стартовом столе на Восточном

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкУстановка ракеты "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовый комплекс космодрома Восточный
Установка ракеты Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Установка ракеты "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовый комплекс космодрома Восточный
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил во вторник "Роскосмос".
"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации продолжили ее подготовку к пуску.
Старт намечен на 02.11 мск 11 августа.
Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.
"Луна-25" станет первой станцией, которая должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.
Предыдущая отечественная станция, "Луна-24", была отправлена в 1976 году.
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