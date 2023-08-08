https://ria.ru/20230808/kosmos-1888771404.html

Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном

Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном - РИА Новости, 08.08.2023

Ракету со станцией "Луна-25" вывезли на стартовый стол на Восточном

Ракету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:54

2023-08-08T07:54

2023-08-08T09:20

наука

космос - риа наука

амурская область

южный полюс

луна

роскосмос

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Восточный в Амурской области, сообщил во вторник "Роскосмос". "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - говорится в сообщении. Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации продолжили ее подготовку к пуску. Старт намечен на 02.11 мск 11 августа. Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. "Луна-25" станет первой станцией, которая должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Предыдущая отечественная станция, "Луна-24", была отправлена в 1976 году.

https://ria.ru/20230806/astronom-1888414405.html

https://ria.ru/20230803/stantsiya-1887891801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, амурская область, южный полюс, луна, роскосмос