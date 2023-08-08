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Российские специалисты приступили к повышению квалификации врачей в Конго - РИА Новости, 08.08.2023
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12:33 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/kongo-1888822195.html
Российские специалисты приступили к повышению квалификации врачей в Конго
Российские специалисты приступили к повышению квалификации врачей в Конго - РИА Новости, 08.08.2023
Российские специалисты приступили к повышению квалификации врачей в Конго
Курсы повышения квалификации для медицинских работников Республики Конго стартовали в городе Браззавиле, их проводят ведущие российские специалисты из... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:33
2023-08-08T12:33
в мире
республика конго
браззавиль
россия
северо-кавказский федеральный университет
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Курсы повышения квалификации для медицинских работников Республики Конго стартовали в городе Браззавиле, их проводят ведущие российские специалисты из Северо-Кавказского федерального университета, рассказали РИА Новости в русском доме в Браззавиле. "В Браззавиле начали свою работу курсы повышения квалификации для медицинских работников Республики Конго, которые проводят ведущие российские специалисты из Северо-Кавказского федерального университета по заданию Россотрудничества… Занятия пройдут на базе госпиталя CHU, больницы матери и ребенка Blanche Gomès и Русского дома в Браззавиле," - сказал собеседник агентства. По словам организаторов, на церемонии открытия мероприятия с приветственным словом выступил министр здравоохранения и населения Республики Конго, Выпускник Санкт-Петербуржской Михайловской военной артиллерийской академии Жильбер Мококи, отметивший, что "Президенты России и Конго договорились на саммите в Санкт-Петербурге в июле об укреплении двусторонних отношений, и в области медицины есть много перспектив для изучения, и мы надеемся, что эта миссия не будет последней". Свыше 100 конголезских медиков примут участие в образовательных интенсивах в течении этой недели, что позволит им ознакомится с новейшими подходами в диагностике, лечении и реабилитации заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, современных аспектах анатомо-физиологической интерпретации результатов лучевой диагностики и оказании экстренной медицинской помощи в стационаре. "Мы рады прибытию этой российской миссии в Конго, что свидетельствует о хорошем сотрудничестве и дружбе между Россией и Конго… Мы уже получили миссию онкологов, они оперировали некоторых пациентов, и миссия была успешной. Сегодня мы принимаем врачей и других специалистов, которые приехали помочь своим коллегам в Конго," - добавил Мококи. Ранее в июле 120 медицинских работников прошли аналогичные курсы во втором по величине городе Демократической Республики Конго Лубумбаши. В 2022 году образовательные курсы были также проведены в столице Демократической Республики Конго - Киншасе.
https://ria.ru/20230729/kongo-1887072889.html
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в мире, республика конго, браззавиль, россия, северо-кавказский федеральный университет, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Республика Конго, Браззавиль, Россия, Северо-Кавказский федеральный университет, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Российские специалисты приступили к повышению квалификации врачей в Конго

Курсы повышения квалификации для врачей Республики Конго стартовали в Браззавиле

© Фото : РоссотрудничествоКурс повышения квалификации для медицинских работников Республики Конго
Курс повышения квалификации для медицинских работников Республики Конго - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Россотрудничество
Курс повышения квалификации для медицинских работников Республики Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Курсы повышения квалификации для медицинских работников Республики Конго стартовали в городе Браззавиле, их проводят ведущие российские специалисты из Северо-Кавказского федерального университета, рассказали РИА Новости в русском доме в Браззавиле.
"В Браззавиле начали свою работу курсы повышения квалификации для медицинских работников Республики Конго, которые проводят ведущие российские специалисты из Северо-Кавказского федерального университета по заданию Россотрудничества… Занятия пройдут на базе госпиталя CHU, больницы матери и ребенка Blanche Gomès и Русского дома в Браззавиле," - сказал собеседник агентства.
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По словам организаторов, на церемонии открытия мероприятия с приветственным словом выступил министр здравоохранения и населения Республики Конго, Выпускник Санкт-Петербуржской Михайловской военной артиллерийской академии Жильбер Мококи, отметивший, что "Президенты России и Конго договорились на саммите в Санкт-Петербурге в июле об укреплении двусторонних отношений, и в области медицины есть много перспектив для изучения, и мы надеемся, что эта миссия не будет последней".
Свыше 100 конголезских медиков примут участие в образовательных интенсивах в течении этой недели, что позволит им ознакомится с новейшими подходами в диагностике, лечении и реабилитации заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, современных аспектах анатомо-физиологической интерпретации результатов лучевой диагностики и оказании экстренной медицинской помощи в стационаре.
"Мы рады прибытию этой российской миссии в Конго, что свидетельствует о хорошем сотрудничестве и дружбе между Россией и Конго… Мы уже получили миссию онкологов, они оперировали некоторых пациентов, и миссия была успешной. Сегодня мы принимаем врачей и других специалистов, которые приехали помочь своим коллегам в Конго," - добавил Мококи.
Ранее в июле 120 медицинских работников прошли аналогичные курсы во втором по величине городе Демократической Республики Конго Лубумбаши. В 2022 году образовательные курсы были также проведены в столице Демократической Республики Конго - Киншасе.
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В миреРеспублика КонгоБраззавильРоссияСеверо-Кавказский федеральный университетФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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