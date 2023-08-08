https://ria.ru/20230808/konflikt-1888612854.html

Хроника вооруженного конфликта в Южной Осетии (август 2008 года)

Хроника вооруженного конфликта в Южной Осетии (август 2008 года) - РИА Новости, 08.08.2023

Хроника вооруженного конфликта в Южной Осетии (август 2008 года)

В годы существования СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. В 1991 году первый президент страны Звиад Гамсахурдиа упразднил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T01:31

2023-08-08T01:31

2023-08-08T01:31

справки

грузия

южная осетия

россия

михаил саакашвили

дмитрий медведев

марат кулахметов

обсе

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В годы существования СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. В 1991 году первый президент страны Звиад Гамсахурдиа упразднил автономию. Не согласившись с таким решением, южноосетинские власти организовали вооруженное сопротивление грузинским властям. После вооруженного конфликта, длившегося до лета 1992 года, Грузия потеряла контроль над Южной Осетией. С тех пор Цхинвал добивался признания независимого статуса Южной Осетии, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту территорию составной частью Грузии, предлагая осетинам лишь автономию.Мир в зоне грузино-осетинского конфликта поддерживали Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ), введенные 14 июля 1992 года в соответствии с подписанным главами России и Грузии соглашением и состоящие из российского, грузинского и осетинского батальонов. Обстановка в зоне конфликта резко обострилась 1-2 августа 2008 года, когда массированным минометным обстрелам с грузинской стороны подверглись жилые кварталы Цхинвала. Появились первые человеческие жертвы.Южная Осетия начала эвакуацию своих жителей в Северную Осетию, в первые два дня 2,5 тысячи жителей покинули свои дома. Миротворческие силы заявили, что перестрелку спровоцировала грузинская сторона. В Тбилиси утверждали, что это был ответный огонь. 2 августа посетивший Южную Осетию госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили после встреч с представителями миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с начальником штаба миротворческих операций минобороны Грузии генералом Мамукой Курашвили и командующим ССПМ генералом Маратом Кулахметовым заявил, что власти Грузии не видят альтернативы прямым переговорам между Тбилиси и Цхинвалом и высказывают готовность к проведению переговоров без предварительных условий. "…Власти Грузии примут все меры для политического урегулирования ситуации", – сказал Якобашвили. 3 августа грузинская сторона продолжила стягивать войска к границам Южной Осетии. Со стороны военной базы в Гори к Цхинвалу выдвинулась артиллерийская колонна в составе одного дивизиона артиллерийских установок Д-30 и двух минометных батарей, входивших в четвертую мотопехотную бригаду министерства обороны Грузии. МИД России заявил, что угроза широкомасштабных военных действий между Грузией и Южной Осетией становится все более реальной. Помощник командующего Смешанными силами по поддержанию мира Владимир Иванов сообщил, что миротворческий контингент приведен в состояние повышенной боевой готовности, усилено наблюдение на КПП миротворческих сил, выставлены дополнительные посты наблюдения. В ночь на 5 августа, как сообщал государственный комитет по информации и печати Южной Осетии, грузинская сторона дважды обстреляла посты правоохранительных органов непризнанной республики. По заявлению МВД Грузии, осетинская сторона в эту ночь обстреляла грузинский полицейский участок. В ночь на 6 августа над зоной конфликта было зафиксировано восемь пролетов реактивной авиации по маршруту с юга (город Гори) на север (населенный пункт Джава). Грузия продолжала скрытное сосредоточение артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня "Град" в непосредственной близости от границ Южной Осетии. Из Кутаиси в сторону Гори началось выдвижение армейских грузовиков с солдатами, боевых машин пехоты (БМП), установок залпового огня и артиллерийских орудий.В результате к моменту широкомасштабной военной операции против Цхинвала Грузией была сформирована группировка сил вторжения численностью до 12 тысяч военнослужащих. Всего на направлении к Цхинвалу действовали до трех пехотных бригад, артиллерийская бригада, отдельный танковый батальон и подразделения специального назначения Минобороны и МВД Грузии. Призывы к прекращению противостояния и усилия по возобновлению переговоров оказались безрезультатными. Договоренность провести в штабе ССПМ прямые грузино-осетинские переговоры при посредничестве России натолкнулась на жесткую позицию в Цхинвале. В результате прибывшему в Тбилиси послу по особым поручениям МИД РФ Юрию Попову удалось только в одностороннем порядке 7 августа встретиться с госминистром Грузии по вопросам реинтеграции Темуром Якобашвили. Как заявили переговорщики по окончании встречи, они не сумели сблизить позиции по переговорному формату о грузино-осетинском урегулировании. Позже и Попов, и Якобашвили провели в одностороннем порядке переговоры с командующим ССПМ в зоне грузино-осетинского конфликта Маратом Кулахметовым. 7 августа около 15.50 группа военных наблюдателей Грузии из состава ССПМ, ссылаясь на распоряжение руководства, покинула расположение Объединенного штаба миротворцев (был расположен в Цхинвале) и наблюдательные посты. Во второй половине дня Цхинвал и его окрестности подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны грузинских сел Никози и Эргнети из крупнокалиберных орудий. Вечером того же дня Темур Якобашвили заявил, что грузинская сторона на некоторое время в одностороннем порядке прекращает огонь в зоне конфликта и что это их последняя попытка предотвращения широкомасштабных военных действий. Позже выступил президент Грузии Михаил Саакашвили. Он сообщил, что дал приказ всем подразделениям Минобороны и полиции не открывать ответного огня на огонь со стороны южноосетинских формирований и что готов к любым переговорам для решения конфликта с Южной Осетией. Саакашвили призвал югоосетинскую сторону прекратить огонь и предложил России стать гарантом широкой автономии для Южной Осетии в составе единой Грузии. 7 августа в 23.30 начальник объединенного штаба ВС Грузии по миротворческим операциям бригадный генерал Мамука Курашвили объявил о начале ведения боевых действий против "осетинских сепаратистов".В 23.40 грузинские войска начали массированный огневой удар по Цхинвалу.Двумя часами позже Грузия официально объявила о состоянии войны с Южной Осетией.8 августа в 02.30 подразделения ВС Грузии начали наступательную операцию против Южной Осетии.В четвертом часу утра грузинские войска пошли на штурм Цхинвала, приблизившись к городу на минимальное расстояние, позволяющее обстреливать его из орудий боевых машин пехоты (БМП) и крупнокалиберных пулеметов (1-2 километра). Первый штурм города, однако, завершился неудачей – грузинские войска были остановлены, а руководство страны объявило мобилизацию резервистов.В 04.15 грузинские танковые подразделения стали вести огонь прямой наводкой по местам дислокации Командования объединенного штаба Смешанных сил по поддержанию мира (ОШ ССПМ) и миротворческого батальона.В 06.00 на южной окраине Цхинвала грузинские подразделения перешли в наступление.В 07.40 грузинские ВВС нанесли авиационный удар по военному городку Джава и населенному пункту Диди-Гупта.В 11.00 Совет безопасности Южной Осетии обратился к России за помощью.Утром грузинская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по всей территории Южной Осетии. В результате обстрела Цхинвала город был поставлен на грань гуманитарной катастрофы. Мирное население пыталось вырваться из окруженного города по единственной объездной Зарской дороге, которую осетины называли дорогой жизни. Однако все транспортные средства были расстреляны в упор и сожжены из засад грузинским спецназом, занявшим окрестные высоты. Общее количество беженцев из Южной Осетии к 10 августа превысило 34 тысячи человек.Ситуация осложнялась тем, что в ходе огневых налетов грузинской артиллерией были полностью разрушены медицинские учреждения, объекты обеспечения жизнедеятельности населения (в населенных пунктах отсутствовало электричество, водоснабжение, была разрушена единственная хлебопекарня).К середине дня 8 августа в Цхинвале подразделения ВС Грузии, захватив военный городок миротворческого батальона "Южный", вели бой за "Северный" городок. Батальон миротворческих сил РФ, дислоцированный в "Северном", отразил пять атак и продолжал вести бой.Дом правительства Республики Южная Осетия был разрушен, государственный пункт управления перемещен в район ОШ ССПМ.В сложившихся условиях Российская Федерация была вынуждена усилить свой миротворческий контингент в составе ССПМ в интересах выполнения возложенных на Россию миротворческих задач, а также для защиты российских граждан, находившихся в Южной Осетии.В 15.00 президент РФ Дмитрий Медведев выступил по российскому телевидению с заявлением в связи с ситуацией в Южной Осетии. Он, в частности, подчеркнул, что в соответствии с Конституцией и федеральным законодательством как президент РФ он обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. В сложившихся обстоятельствах Россия была вынуждена предпринять операцию по принуждению Грузии к миру, а также для защиты российских граждан, находящихся в Южной Осетии.8 августа на территорию Южной Осетии были введены две батальонные тактические группы и артиллерийские подразделения 19 мотострелковой дивизии 58-й армии, которые во второй половине дня с боем, преодолевая артиллерийские и авиационные удары со стороны грузинских войск, начали выдвижение в направлении Цхинвала.Грузия сообщила о бомбардировках своих позиций российскими самолетами. Российские войска вступили в бои на Зарском направлении для разблокировки дороги, ведущей к Цхинвалу с севера.9 августа Россия в зону конфликта ввела дополнительные подразделения 58-й армии и подразделения воздушно-десантных войск.В 16.00 этого же дня решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ в соответствии с Конституцией страны корабли ВМФ РФ приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии, вблизи зоны вооруженного конфликта в Южной Осетии. Соответствующая нота была направлена грузинской стороне. Главком Сухопутных войск генерал армии Владимир Болдырев сообщил журналистам, что батальоны и тактические группы полностью освободили город Цхинвал от грузинских вооруженных сил и приступили к выдавливанию грузинских подразделений за зону ответственности миротворческих сил.Президент Грузии созвал чрезвычайное заседание Совета безопасности, на котором объявил, что подписал указ о введении в стране военного положения. "Грузия сейчас находится в условиях российской агрессии", – заявил Саакашвили. 10 августа МИД Грузии передал в посольство РФ ноту, в соответствии с которой президентом Грузии был отдан приказ с 05.00 10 августа прекратить боевые действия и огонь, а также указывалось, что вооруженные силы Грузии выводятся из зоны конфликта.Вечером этого дня в интервью телеканалу CNN Михаил Саакашвили заявил, что грузинские войска полностью выведены из зоны конфликта. В этот же день российские корабли, патрулировавшие побережье непризнанной республики Абхазия, были атакованы четырьмя грузинскими судами. Кораблями РФ была произведена предупредительная стрельба, а затем заградительный артиллерийский огонь. В результате скоротечного морского боя одно грузинское судно было потоплено, а остальные ушли в направлении Поти. Для вывода беженцев из Южной Осетии были открыты гуманитарные коридоры. По договоренности между сторонами действовали два коридора: северный (для осетинских беженцев и раненых) и южный (для грузинских). 11 августа президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с министром обороны РФ Анатолием Сердюковым заявил, что Россия завершила значительную часть операции по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии, Цхинвал взят под контроль миротворцами. Российские миротворцы и военные проводили превентивные мероприятия в районе грузинского города Сенаки, где расположена военная база, чтобы не допустить новой агрессии против Южной Осетии.По сообщению представителя Минобороны РФ, в Южную Осетию были направлены две роты батальонов "Запад" и "Восток", постоянно дислоцированных в Чечне. 12 августа в 12.45 президент РФ Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру в связи с достижением ее целей. Безопасность российских миротворческих сил и гражданского населения была восстановлена.В 13.00 руководством Минобороны России было принято решение о приостановке дальнейшего продвижения российских войск.В этот же день Россия и Франция согласовали на переговорах в Кремле шесть принципов урегулирования конфликтов в Грузии. Среди них – не использовать силу, окончательно прекратить все военные действия, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи, ВС Грузии должны вернуться в места постоянной дислокации, ВС РФ – выйти на линию, предшествующую началу боевых действий. При этом до создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают дополнительные меры безопасности. Шестой принцип – начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их безопасности.Грузинские власти согласились подписать документ, но исключили из шестого пункта упоминание о статусе, предложив обсуждать вопросы безопасности.14 августа лидеры непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия подписали принципы урегулирования. 15 августа президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что подписал соглашение о прекращении огня. 16 августа план по урегулированию конфликта в Грузии подписал президент России Дмитрий Медведев. 17 августа в Южной Осетии было введено чрезвычайное положение сроком на один месяц, а на территории Цхинвала комендантский час с 21.00 до 06.00.20 августа с 21.00 чрезвычайное положение на всей территории Южной Осетии и комендантский час в Цхинвале были отменены "в связи со стабилизацией обстановки в Южной Осетии". 21 августа Абхазия и Южная Осетия по результатам "общенациональных сходов" направили России обращения президентов и парламентов республик с просьбой признать независимость самопровозглашенных государств. 22 августа в 19.50 Россия завершила отвод с территории Грузии частей российской армии, приданных миротворческому контингенту на время операции по принуждению Грузии к миру. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями. По данным СМИ, со стороны Грузии в конфликте были задействованы 29 тысяч человек. Южная Осетия задействовала около трех тысяч человек личного состава, Абхазия – около пяти тысяч, Россия – около 29 тысяч (10 тысяч человек в Южной Осетии и девять тысяч – в Абхазии).По данным, опубликованным в СМИ, со стороны Грузии в операции участвовало 240 танков и до 300 бронемашин. Со стороны России, Южной Осетии и Абхазии – до 200 танков и около 700 бронемашин. С каждой стороны – около 300 артиллерийских систем. Грузия имела в распоряжении 12 боевых самолетов Су-25 и 40 боевых вертолетов против 150-200 самолетов и 30-40 вертолетов у России, Абхазии и Южной Осетии. Со стороны Грузии в войне участвовали 17 кораблей, около десяти – со стороны России и союзников.Потери вооруженных сил Грузии, по данным Минобороны Грузии, составили 170 человек военнослужащих, также погибли 14 полицейских, 228 мирных жителей. Было ранено 1747 человек. По данным властей Южной Осетии, в результате нападения грузинской армии погибли более 1,5 тысяч человек, однако Следственный комитет при прокуратуре РФ документально подтвердил гибель 162 жителей республики. СКП РФ признал погибшими в ходе грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года 67 российских военнослужащих. Минобороны РФ сообщает о гибели 72 российских военных в этом конфликте. Данные по потерям военной технике разнятся. В 2010 году Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщал, что Россия потеряла в конфликте три танка (один Т-72Б(М), один Т-72Б и один Т-625), шесть самолетов (три Су-25, два Су-24 и один Ту-22М3), до 20 бронемашин (по крайней мере, девять БМП-1, три БМП-2, два БТР-80, один БМД-2, три БРДМ-2 и один МТ-ЛБ6). Артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, средств ПВО потеряно не было.Во время боевых действий был полностью уничтожен военный флот Грузии – два ракетных катера и пять сторожевых. Потери авиации составили – три Ан-2, три вертолета Ми-24 и один Ми-14. Во время боев было уничтожено 15 танков, сожжены на месте (район Гори) после боевых действий до 20 танков, 30 взяты российской армией в качестве военных трофеев. Армия Грузии потеряла во время боевых действий четыре БМП-2, три БТР-80, четыре бронемашины "Кобра" (Турция). 15 БМП-1У (модернизированные на Украине) и две БМП-2 взяты в качестве военных трофеев. Грузинская артиллерия понесла потери в виде уничтоженных во время боев четырех самоходок калибра 203 миллиметра "Пион", двух "Дана" (Чехия). В качестве военных трофеев российская армия взяла один "Пион", две "Дана" и 20 несамоходных пушек различного калибра. 17 августа 2008 года тогдашний замминистра регионального развития РФ Владимир Бланк заявил, что из более чем семи тысяч зданий в Цхинвале примерно каждое десятое не подлежит восстановлению, а 20% получили повреждения различной степени. По словам официального представителя правительства Южной Осетии Ирины Гаглоевой, в городе было разрушено около 70% жилых домов. Впоследствии министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу уточнил, что разрушено более 2,5 тысяч жилых зданий, из них 1,1 тысяча не подлежали восстановлению. По сообщениям главкома сухопутных войск России, десять приграничных югоосетинских населенных пунктов были "полностью стерты с лица земли".По данным правительства Южной Осетии на конец августа 2008 года, ущерб от войны составил около 100 миллиардов рублей. Однако позже госкомитет по восстановлению республики называл сумму 41 миллиард рублей. Михаил Саакашвили оценивал ущерб Грузии от войны в два миллиарда долларов. Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ заявлял, что со 2 по 9 августа 2008 года в Россию из Южной Осетии перешли и зарегистрировались в ФМС 34 тысячи беженцев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

грузия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, грузия, южная осетия, россия, михаил саакашвили, дмитрий медведев, марат кулахметов, обсе, федеральная миграционная служба рф, бмп-2, т-72б, су-25