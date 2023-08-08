https://ria.ru/20230808/kolker-1888890213.html
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге - РИА Новости, 08.08.2023
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге
Похороны композитора Александра Колкера прошли во вторник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз композиторов на своей странице в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:42
2023-08-08T16:42
2023-08-08T16:42
культура
санкт-петербург
александр колкер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Похороны композитора Александра Колкера прошли во вторник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз композиторов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Александр Наумович Колкер похоронен сегодня, 8 августа 2023 г., на Смоленском кладбище (пересечение Богоявленской и Ивановской дорожек)", - информирует творческий союз. Ранее 1 августа союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине Колкера на 91-м году жизни. Колкер родился 28 июля 1933 года. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер является автором музыки к таким кинофильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам.
https://ria.ru/20220721/kolker-1804051617.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр колкер
Культура, Санкт-Петербург, Александр Колкер
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге
Композитора Александра Колкера похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости.
Похороны композитора Александра Колкера прошли во вторник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз композиторов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
"Александр Наумович Колкер похоронен сегодня, 8 августа 2023 г., на Смоленском кладбище (пересечение Богоявленской и Ивановской дорожек)", - информирует творческий союз.
Ранее 1 августа союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине Колкера
на 91-м году жизни.
Колкер родился 28 июля 1933 года. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер является автором музыки к таким кинофильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам.
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