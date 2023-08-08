https://ria.ru/20230808/kolker-1888890213.html

Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге

Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге - РИА Новости, 08.08.2023

Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге

Похороны композитора Александра Колкера прошли во вторник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз композиторов на своей странице в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:42

2023-08-08T16:42

2023-08-08T16:42

культура

санкт-петербург

александр колкер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886353005_0:124:1095:740_1920x0_80_0_0_d765d22f04cc848fef787390d7af0249.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Похороны композитора Александра Колкера прошли во вторник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз композиторов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Александр Наумович Колкер похоронен сегодня, 8 августа 2023 г., на Смоленском кладбище (пересечение Богоявленской и Ивановской дорожек)", - информирует творческий союз. Ранее 1 августа союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине Колкера на 91-м году жизни. Колкер родился 28 июля 1933 года. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер является автором музыки к таким кинофильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам.

https://ria.ru/20220721/kolker-1804051617.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, александр колкер