Рейтинг@Mail.ru
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:42 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/kolker-1888890213.html
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге - РИА Новости, 08.08.2023
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге
Похороны композитора Александра Колкера прошли во вторник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз композиторов на своей странице в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:42
2023-08-08T16:42
культура
санкт-петербург
александр колкер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886353005_0:124:1095:740_1920x0_80_0_0_d765d22f04cc848fef787390d7af0249.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Похороны композитора Александра Колкера прошли во вторник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз композиторов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Александр Наумович Колкер похоронен сегодня, 8 августа 2023 г., на Смоленском кладбище (пересечение Богоявленской и Ивановской дорожек)", - информирует творческий союз. Ранее 1 августа союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине Колкера на 91-м году жизни. Колкер родился 28 июля 1933 года. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер является автором музыки к таким кинофильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам.
https://ria.ru/20220721/kolker-1804051617.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886353005_0:58:1095:880_1920x0_80_0_0_e11ea1826ce72c32fc90a378b01b06fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр колкер
Культура, Санкт-Петербург, Александр Колкер
Композитора Александра Колкера похоронили в Петербурге

Композитора Александра Колкера похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

CC BY-SA 4.0 / АНО "Музыкальное сердце театра" / Мария Пахоменко, Александр Колкер и Александр Журбин на церемонии вручения премии "Музыкальное сердце театра", 2009Александр Наумович Колкер
Александр Наумович Колкер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
CC BY-SA 4.0 / АНО "Музыкальное сердце театра" / Мария Пахоменко, Александр Колкер и Александр Журбин на церемонии вручения премии "Музыкальное сердце театра", 2009
Александр Наумович Колкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Похороны композитора Александра Колкера прошли во вторник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил городской союз композиторов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Александр Наумович Колкер похоронен сегодня, 8 августа 2023 г., на Смоленском кладбище (пересечение Богоявленской и Ивановской дорожек)", - информирует творческий союз.
Ранее 1 августа союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине Колкера на 91-м году жизни.
Колкер родился 28 июля 1933 года. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер является автором музыки к таким кинофильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера
21 июля 2022, 15:35
 
КультураСанкт-ПетербургАлександр Колкер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала