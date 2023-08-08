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Россияне назвали лучшие города для жизни с детьми - РИА Новости, 08.08.2023
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06:55 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/goroda-1888767427.html
Россияне назвали лучшие города для жизни с детьми
Россияне назвали лучшие города для жизни с детьми - РИА Новости, 08.08.2023
Россияне назвали лучшие города для жизни с детьми
Российские родители считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань больше всего подходят для жизни с детьми школьного возраста, большинство в своем выборе... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T06:55
2023-08-08T06:55
общество
москва
санкт-петербург
казань
работа.ру
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские родители считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань больше всего подходят для жизни с детьми школьного возраста, большинство в своем выборе ориентируются на развитую инфраструктуру, большой научный потенциал города и наличие множества возможностей для семейных развлечений, рассказали РИА Новости в сервисе "Работа.ру". "По мнению опрошенных россиян, Москва - наиболее подходящий город для жизни с детьми, так считают 42% респондентов. Каждый третий (33%) выбрал Санкт-Петербург. На третьем месте оказалась столица Татарстана - Казань, за которую проголосовало 18% респондентов", - сообщили аналитики сервиса. В исследовании приняли участие 2700 респондентов со всей страны, у которых есть дети. Следом идет краснодарский край, представленный Краснодаром и Сочи. Их подходящими для детей считают 15% и 13% респондентов соответственно. Каждый восьмой (12%) россиянин выбрал Калининград, по 11% голосов досталось Новосибирску и Нижнему Новгороду, а каждый десятый отметил Екатеринбург. "Рейтинг закрывает Ростов-на-Дону, за который проголосовало 8% респондентов", - отметили аналитики. Выбор в пользу этих городов участники опроса сделали, поскольку им важно, чтобы в месте для жизни была хорошо развитая инфраструктура и много образовательных учреждений - об этом сообщил каждый второй (50%) опрошенный. Кроме того, в идеальных городах для жизни с детьми должно быть много кружков дополнительного образования и спортивных секций (по 43%). Еще россиянам хотелось бы, чтобы у таких мест были большой научный потенциал (42%), много возможностей для семейных развлечений (39%) и обустроенные поликлиники и больницы (36%). Еще один важный фактор для 28% родителей - богатая природа и хорошая экологическая ситуация в городе. Четверть респондентов уверены, что идеальный город для жизни с детьми должен быть безопасным. "Еще 23% участников опроса выбрали региональные и муниципальные льготы для семей со школьниками. 14% рассказали, что им важно наличие возможности жить в частном доме и быстро добираться в центр. Невысокий трафик в городе выбрали еще 8% респондентов", - заключили аналитики.
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общество, москва, санкт-петербург, казань, работа.ру
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Работа.ру
Россияне назвали лучшие города для жизни с детьми

"Работа.ру": россияне назвали Москву и Петербург лучшими городами для жизни с детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские родители считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань больше всего подходят для жизни с детьми школьного возраста, большинство в своем выборе ориентируются на развитую инфраструктуру, большой научный потенциал города и наличие множества возможностей для семейных развлечений, рассказали РИА Новости в сервисе "Работа.ру".
"По мнению опрошенных россиян, Москва - наиболее подходящий город для жизни с детьми, так считают 42% респондентов. Каждый третий (33%) выбрал Санкт-Петербург. На третьем месте оказалась столица Татарстана - Казань, за которую проголосовало 18% респондентов", - сообщили аналитики сервиса. В исследовании приняли участие 2700 респондентов со всей страны, у которых есть дети.
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Следом идет краснодарский край, представленный Краснодаром и Сочи. Их подходящими для детей считают 15% и 13% респондентов соответственно. Каждый восьмой (12%) россиянин выбрал Калининград, по 11% голосов досталось Новосибирску и Нижнему Новгороду, а каждый десятый отметил Екатеринбург.
"Рейтинг закрывает Ростов-на-Дону, за который проголосовало 8% респондентов", - отметили аналитики.
Выбор в пользу этих городов участники опроса сделали, поскольку им важно, чтобы в месте для жизни была хорошо развитая инфраструктура и много образовательных учреждений - об этом сообщил каждый второй (50%) опрошенный. Кроме того, в идеальных городах для жизни с детьми должно быть много кружков дополнительного образования и спортивных секций (по 43%). Еще россиянам хотелось бы, чтобы у таких мест были большой научный потенциал (42%), много возможностей для семейных развлечений (39%) и обустроенные поликлиники и больницы (36%).
Еще один важный фактор для 28% родителей - богатая природа и хорошая экологическая ситуация в городе. Четверть респондентов уверены, что идеальный город для жизни с детьми должен быть безопасным. "Еще 23% участников опроса выбрали региональные и муниципальные льготы для семей со школьниками. 14% рассказали, что им важно наличие возможности жить в частном доме и быстро добираться в центр. Невысокий трафик в городе выбрали еще 8% респондентов", - заключили аналитики.
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