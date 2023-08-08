"Мы в горле Белого моря!" Путешественники на тримаране исследуют Север

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

"Последняя нормальная стоянка была в Усть-Каре. Вышли они оттуда 30 июля примерно в 13:00. Прошли на одном дыхании 1406 километров", — сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

За два месяца путешественники планируют из Ханты-Мансийска добраться до Санкт-Петербурга, проплывая через Обь, Карское, Баренцево и Белое моря, Беломорско-Балтийский канал. Все это — без использования ископаемого топлива.