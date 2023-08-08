"Мы в горле Белого моря!" Путешественники на тримаране исследуют Север

"Мы в горле Белого моря!" Как проходит зеленая арктическая экспедиция из Югры в Петербург
"Ночью, огибая остров Корга, боролись с сильным встречным течением. Наша скорость относительно воды была 12-13 километров в час, а по GPS всего четыре! Такие тут прикольчики, дальше — больше!" — делились в соцсетях участники проекта.
"Ночью, огибая остров Корга, боролись с сильным встречным течением. Наша скорость относительно воды была 12-13 километров в час, а по GPS всего четыре! Такие тут прикольчики, дальше — больше!" — делились в соцсетях участники проекта.
Уже больше половины пути позади. За месяц — к 3 августа — экипаж прошел больше 3316 километров (из планируемых 5500).
Уже больше половины пути позади. За месяц — к 3 августа — экипаж прошел больше 3316 километров (из планируемых 5500).
"Последняя нормальная стоянка была в Усть-Каре. Вышли они оттуда 30 июля примерно в 13:00. Прошли на одном дыхании 1406 километров", — сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
За два месяца путешественники планируют из Ханты-Мансийска добраться до Санкт-Петербурга, проплывая через Обь, Карское, Баренцево и Белое моря, Беломорско-Балтийский канал. Все это — без использования ископаемого топлива.
"Последняя нормальная стоянка была в Усть-Каре. Вышли они оттуда 30 июля примерно в 13:00. Прошли на одном дыхании 1406 километров", — сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
За два месяца путешественники планируют из Ханты-Мансийска добраться до Санкт-Петербурга, проплывая через Обь, Карское, Баренцево и Белое моря, Беломорско-Балтийский канал. Все это — без использования ископаемого топлива.
Суда такого типа, как "Рикки Тор", уже неоднократно ходили по подобным маршрутам. Но на них в качестве вспомогательной движущей силы обычно используется дизельный или бензиновый мотор. Тут — электрический. Питается от литий-ионных батарей, которые получают энергию от солнечных панелей и ветрогенератора.
Суда такого типа, как "Рикки Тор", уже неоднократно ходили по подобным маршрутам. Но на них в качестве вспомогательной движущей силы обычно используется дизельный или бензиновый мотор. Тут — электрический. Питается от литий-ионных батарей, которые получают энергию от солнечных панелей и ветрогенератора.
"Наша команда готова представить совершенно новый подход: сегодня, как и раньше, мы в силах путешествовать благодаря энергии ветра", — написал в соцсетях Ильдар Мухарашев.
"Наша команда готова представить совершенно новый подход: сегодня, как и раньше, мы в силах путешествовать благодаря энергии ветра", — написал в соцсетях Ильдар Мухарашев.
Есть проблемы: при ветре до десяти метров в секунду ветрогенератор показал свою полную бесполезность, зато солнечные панели выручили! Тем более летом и в условиях Заполярья.
Есть проблемы: при ветре до десяти метров в секунду ветрогенератор показал свою полную бесполезность, зато солнечные панели выручили! Тем более летом и в условиях Заполярья.
Но главное — это люди, полные доброты и сопереживания, готовые помочь, накормить, помыть, уложить.
Но главное — это люди, полные доброты и сопереживания, готовые помочь, накормить, помыть, уложить.
А вот в быту — непросто. "Мы достаточно эффективно выстроили режим вахт и отдыха. На сон выходило часа по четыре с половиной, на вахте сидели часов по пять-семь — по настроению!" — делились участники экспедиции в телеграм-канале.
А вот в быту — непросто. "Мы достаточно эффективно выстроили режим вахт и отдыха. На сон выходило часа по четыре с половиной, на вахте сидели часов по пять-семь — по настроению!" — делились участники экспедиции в телеграм-канале.
Рассказали и о счастье яхтсмена: "Тримаран уверенно серфил, разгонялся и очень долго удерживал высокую скорость. Иногда удавалось выбрать такой курс к одной волне, что минуты по три другая набегающая не могла нас догнать. На таком кураже пролетели часов восемь". Это произошло на переходе до Усть-Кары.
Рассказали и о счастье яхтсмена: "Тримаран уверенно серфил, разгонялся и очень долго удерживал высокую скорость. Иногда удавалось выбрать такой курс к одной волне, что минуты по три другая набегающая не могла нас догнать. На таком кураже пролетели часов восемь". Это произошло на переходе до Усть-Кары.
Прошлые путешествия помогают. Например, в 2015 году Мухарашев и Господинко совершили первый совместный парусный поход по Байкалу. С тех пор путешественники все измеряют этим озером. Сколько еще до Каниного носа? Два Байкала. До Варандея? Половина. До Архангельска? Почти три Байкала.
Прошлые путешествия помогают. Например, в 2015 году Мухарашев и Господинко совершили первый совместный парусный поход по Байкалу. С тех пор путешественники все измеряют этим озером. Сколько еще до Каниного носа? Два Байкала. До Варандея? Половина. До Архангельска? Почти три Байкала.
Несмотря на шутки, у экспедиции — серьезные цели. Например, провести исследования в области солнечной генерации и ветрогенерации энергии на большом диапазоне северных широт. И создать фильм об отношениях человека и природы и не только, а также — рассказ об Арктике и экологии для школьников России в рамках проекта "Уроки из океана" Томского областного отделения Русского географического общества.
Несмотря на шутки, у экспедиции — серьезные цели. Например, провести исследования в области солнечной генерации и ветрогенерации энергии на большом диапазоне северных широт. И создать фильм об отношениях человека и природы и не только, а также — рассказ об Арктике и экологии для школьников России в рамках проекта "Уроки из океана" Томского областного отделения Русского географического общества.