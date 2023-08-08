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"Мы в горле Белого моря!" Путешественники на тримаране исследуют Север - РИА Новости, 08.08.2023
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Туризм
 
17:51 08.08.2023 (обновлено: 19:11 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ekspeditsiya-1888862146.html
"Мы в горле Белого моря!" Путешественники на тримаране исследуют Север
"Мы в горле Белого моря!" Путешественники на тримаране исследуют Север - РИА Новости, 08.08.2023
"Мы в горле Белого моря!" Путешественники на тримаране исследуют Север
"Мы уже в горле Белого моря! Все хорошо!" — написали сегодня, 8 августа, в своем телеграм-канале участники зеленой экспедиции Ханты-Мансийск — Арктика —... РИА Новости, 08.08.2023
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байкал
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "Мы уже в горле Белого моря! Все хорошо!" — написали сегодня, 8 августа, в своем телеграм-канале участники зеленой экспедиции Ханты-Мансийск — Арктика — Санкт-Петербург. До этого член Томского отделения Русского географического общества Ильдар Мухарашев и его коллега Тарас Господинко сообщали, что уже почти шесть суток в море. Третьего июля они отправились в экологическую исследовательскую поездку по морям Северного Ледовитого океана на легком парусном твердокорпусном тримаране "Рикки Тор". О том, как проходит путешествие, — в фотоленте РИА Новости.
байкал
северный ледовитый океан
архангельск
ханты-мансийск
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"Мы в горле Белого моря!" Путешественники на тримаране исследуют Север

"Мы в горле Белого моря!" Как проходит зеленая арктическая экспедиция из Югры в Петербург

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "Мы уже в горле Белого моря! Все хорошо!" — написали сегодня, 8 августа, в своем телеграм-канале участники зеленой экспедиции Ханты-Мансийск — Арктика — Санкт-Петербург. До этого член Томского отделения Русского географического общества Ильдар Мухарашев и его коллега Тарас Господинко сообщали, что уже почти шесть суток в море. Третьего июля они отправились в экологическую исследовательскую поездку по морям Северного Ледовитого океана на легком парусном твердокорпусном тримаране "Рикки Тор". О том, как проходит путешествие, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

"Ночью, огибая остров Корга, боролись с сильным встречным течением. Наша скорость относительно воды была 12-13 километров в час, а по GPS всего четыре! Такие тут прикольчики, дальше — больше!" — делились в соцсетях участники проекта.

Зеленая экспедиция на парусном тримаране

"Ночью, огибая остров Корга, боролись с сильным встречным течением. Наша скорость относительно воды была 12-13 километров в час, а по GPS всего четыре! Такие тут прикольчики, дальше — больше!" — делились в соцсетях участники проекта.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
1 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Уже больше половины пути позади. За месяц — к 3 августа — экипаж прошел больше 3316 километров (из планируемых 5500).

Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Уже больше половины пути позади. За месяц — к 3 августа — экипаж прошел больше 3316 километров (из планируемых 5500).

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
2 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

"Последняя нормальная стоянка была в Усть-Каре. Вышли они оттуда 30 июля примерно в 13:00. Прошли на одном дыхании 1406 километров", — сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

За два месяца путешественники планируют из Ханты-Мансийска добраться до Санкт-Петербурга, проплывая через Обь, Карское, Баренцево и Белое моря, Беломорско-Балтийский канал. Все это — без использования ископаемого топлива.

Стоянка неподолеку от поселка Усть-Кара (НАО)

"Последняя нормальная стоянка была в Усть-Каре. Вышли они оттуда 30 июля примерно в 13:00. Прошли на одном дыхании 1406 километров", — сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

За два месяца путешественники планируют из Ханты-Мансийска добраться до Санкт-Петербурга, проплывая через Обь, Карское, Баренцево и Белое моря, Беломорско-Балтийский канал. Все это — без использования ископаемого топлива.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
3 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Суда такого типа, как "Рикки Тор", уже неоднократно ходили по подобным маршрутам. Но на них в качестве вспомогательной движущей силы обычно используется дизельный или бензиновый мотор. Тут — электрический. Питается от литий-ионных батарей, которые получают энергию от солнечных панелей и ветрогенератора.

Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Суда такого типа, как "Рикки Тор", уже неоднократно ходили по подобным маршрутам. Но на них в качестве вспомогательной движущей силы обычно используется дизельный или бензиновый мотор. Тут — электрический. Питается от литий-ионных батарей, которые получают энергию от солнечных панелей и ветрогенератора.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
4 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

"Наша команда готова представить совершенно новый подход: сегодня, как и раньше, мы в силах путешествовать благодаря энергии ветра", — написал в соцсетях Ильдар Мухарашев.

Зеленая экспедиция на парусном тримаране

"Наша команда готова представить совершенно новый подход: сегодня, как и раньше, мы в силах путешествовать благодаря энергии ветра", — написал в соцсетях Ильдар Мухарашев.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
5 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Есть проблемы: при ветре до десяти метров в секунду ветрогенератор показал свою полную бесполезность, зато солнечные панели выручили! Тем более летом и в условиях Заполярья.

Прибрежные виды близ поселка Усть-Кара

Есть проблемы: при ветре до десяти метров в секунду ветрогенератор показал свою полную бесполезность, зато солнечные панели выручили! Тем более летом и в условиях Заполярья.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
6 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Но главное — это люди, полные доброты и сопереживания, готовые помочь, накормить, помыть, уложить.

Переход по Баренцеву морю

Но главное — это люди, полные доброты и сопереживания, готовые помочь, накормить, помыть, уложить.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
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© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

А вот в быту — непросто. "Мы достаточно эффективно выстроили режим вахт и отдыха. На сон выходило часа по четыре с половиной, на вахте сидели часов по пять-семь — по настроению!" — делились участники экспедиции в телеграм-канале.

Ильдар отдыхает в кокпите тримарана во время перехода от Обской губы к Усть-Каре

А вот в быту — непросто. "Мы достаточно эффективно выстроили режим вахт и отдыха. На сон выходило часа по четыре с половиной, на вахте сидели часов по пять-семь — по настроению!" — делились участники экспедиции в телеграм-канале.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
8 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Рассказали и о счастье яхтсмена: "Тримаран уверенно серфил, разгонялся и очень долго удерживал высокую скорость. Иногда удавалось выбрать такой курс к одной волне, что минуты по три другая набегающая не могла нас догнать. На таком кураже пролетели часов восемь". Это произошло на переходе до Усть-Кары.

Штиль в Карском море

Рассказали и о счастье яхтсмена: "Тримаран уверенно серфил, разгонялся и очень долго удерживал высокую скорость. Иногда удавалось выбрать такой курс к одной волне, что минуты по три другая набегающая не могла нас догнать. На таком кураже пролетели часов восемь". Это произошло на переходе до Усть-Кары.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
9 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Прошлые путешествия помогают. Например, в 2015 году Мухарашев и Господинко совершили первый совместный парусный поход по Байкалу. С тех пор путешественники все измеряют этим озером. Сколько еще до Каниного носа? Два Байкала. До Варандея? Половина. До Архангельска? Почти три Байкала.

Экспедиция на парусном тримаране через весь Байкал. 2015 год

Прошлые путешествия помогают. Например, в 2015 году Мухарашев и Господинко совершили первый совместный парусный поход по Байкалу. С тех пор путешественники все измеряют этим озером. Сколько еще до Каниного носа? Два Байкала. До Варандея? Половина. До Архангельска? Почти три Байкала.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
10 из 11
© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Несмотря на шутки, у экспедиции — серьезные цели. Например, провести исследования в области солнечной генерации и ветрогенерации энергии на большом диапазоне северных широт. И создать фильм об отношениях человека и природы и не только, а также — рассказ об Арктике и экологии для школьников России в рамках проекта "Уроки из океана" Томского областного отделения Русского географического общества.

Зеленая экспедиция на парусном тримаране

Несмотря на шутки, у экспедиции — серьезные цели. Например, провести исследования в области солнечной генерации и ветрогенерации энергии на большом диапазоне северных широт. И создать фильм об отношениях человека и природы и не только, а также — рассказ об Арктике и экологии для школьников России в рамках проекта "Уроки из океана" Томского областного отделения Русского географического общества.

© Фото : Зеленая экспедиция на парусном тримаране
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