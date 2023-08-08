https://ria.ru/20230808/briks-1888871281.html

Иран не исключил участия президента страны в саммите БРИКС в ЮАР

Иран не исключил участия президента страны в саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 08.08.2023

Иран не исключил участия президента страны в саммите БРИКС в ЮАР

Президент Ирана Эбрахим Раиси с большой вероятностью примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 22-24 августа, заявил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:32

2023-08-08T15:32

2023-08-08T15:32

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юар

иран

йоханнесбург

ибрахим раиси

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси с большой вероятностью примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 22-24 августа, заявил посол Ирана в ЮАР Мехди Ага-Джаафари. "Президент ЮАР (Сирил Рамафоса – ред.) также пригласил Раиси принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в августе", – приводит агентство IRNA слова иранского дипломата. Днем ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор также сообщила, что о желании вступить в БРИКС заявили официально 23 страны – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230803/briks-1888039029.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, юар, иран, йоханнесбург, ибрахим раиси, брикс