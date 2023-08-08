https://ria.ru/20230808/briks-1888871281.html
Иран не исключил участия президента страны в саммите БРИКС в ЮАР
Иран не исключил участия президента страны в саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 08.08.2023
Иран не исключил участия президента страны в саммите БРИКС в ЮАР
Президент Ирана Эбрахим Раиси с большой вероятностью примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 22-24 августа, заявил... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:32
2023-08-08T15:32
2023-08-08T15:32
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси с большой вероятностью примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 22-24 августа, заявил посол Ирана в ЮАР Мехди Ага-Джаафари. "Президент ЮАР (Сирил Рамафоса – ред.) также пригласил Раиси принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в августе", – приводит агентство IRNA слова иранского дипломата. Днем ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор также сообщила, что о желании вступить в БРИКС заявили официально 23 страны – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, иран, йоханнесбург, ибрахим раиси, брикс
В мире, ЮАР, Иран, Йоханнесбург, Ибрахим Раиси, БРИКС
Иран не исключил участия президента страны в саммите БРИКС в ЮАР
МИД Ирана: президент Раиси, вероятно, примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге