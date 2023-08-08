Рейтинг@Mail.ru
В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/boepripasy-1888872232.html
В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО
В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО - РИА Новости, 08.08.2023
В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом заявила о планах создать государственное предприятие по производству... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:36
2023-08-08T15:36
латвия
эстония
инара мурниеце
эдгарс ринкевичс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом заявила о планах создать государственное предприятие по производству боеприпасов для Латвии и других членов НАТО, сообщило во вторник агентство LETA. По данным агентства, Мурниеце заявила, что "рассматривается вопрос о создании государственного капитального общества, задачей которого будет производство военной продукции, которой можно будет снабжать не только собственные вооруженные силы, но и помогать другим членам НАТО". "Мы сами должны быть способны производить то, что критически необходимо, в том числе боеприпасы. Возможно, в течение месяца правительство рассмотрит документы, которые укрепят военную промышленность Латвии", - приводит LETA слова Мурниеце. Ранее она заявляла, что Латвия не видит для себя непосредственной военной угрозы, однако продолжает реформу призыва на службу в армии и закупку вооружения, чтобы подготовиться к такой угрозе. По ее словам, Латвия для обеспечения своей безопасности собирается вместе с Эстонией закупить для себя средства ПВО средней дальности, в покупку такой системы в течение трех лет предполагается вложить около 600 миллионов евро. Еще одним приоритетом Мурниеце назвала развертывание береговых ракетных комплексов и выразила надежду, что подписание договоров и совместные закупки смогут начаться уже весной.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
латвия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, эстония, инара мурниеце, эдгарс ринкевичс, нато
Латвия, Эстония, Инара Мурниеце, Эдгарс Ринкевичс, НАТО
В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО

LETA: министр обороны Латвии Мурниеце заявила о планах производить боеприпасы для НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом заявила о планах создать государственное предприятие по производству боеприпасов для Латвии и других членов НАТО, сообщило во вторник агентство LETA.
По данным агентства, Мурниеце заявила, что "рассматривается вопрос о создании государственного капитального общества, задачей которого будет производство военной продукции, которой можно будет снабжать не только собственные вооруженные силы, но и помогать другим членам НАТО".
"Мы сами должны быть способны производить то, что критически необходимо, в том числе боеприпасы. Возможно, в течение месяца правительство рассмотрит документы, которые укрепят военную промышленность Латвии", - приводит LETA слова Мурниеце.
Ранее она заявляла, что Латвия не видит для себя непосредственной военной угрозы, однако продолжает реформу призыва на службу в армии и закупку вооружения, чтобы подготовиться к такой угрозе. По ее словам, Латвия для обеспечения своей безопасности собирается вместе с Эстонией закупить для себя средства ПВО средней дальности, в покупку такой системы в течение трех лет предполагается вложить около 600 миллионов евро. Еще одним приоритетом Мурниеце назвала развертывание береговых ракетных комплексов и выразила надежду, что подписание договоров и совместные закупки смогут начаться уже весной.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
 
ЛатвияЭстонияИнара МурниецеЭдгарс РинкевичсНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала