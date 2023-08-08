В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО
LETA: министр обороны Латвии Мурниеце заявила о планах производить боеприпасы для НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом заявила о планах создать государственное предприятие по производству боеприпасов для Латвии и других членов НАТО, сообщило во вторник агентство LETA.
По данным агентства, Мурниеце заявила, что "рассматривается вопрос о создании государственного капитального общества, задачей которого будет производство военной продукции, которой можно будет снабжать не только собственные вооруженные силы, но и помогать другим членам НАТО".
"Мы сами должны быть способны производить то, что критически необходимо, в том числе боеприпасы. Возможно, в течение месяца правительство рассмотрит документы, которые укрепят военную промышленность Латвии", - приводит LETA слова Мурниеце.
Ранее она заявляла, что Латвия не видит для себя непосредственной военной угрозы, однако продолжает реформу призыва на службу в армии и закупку вооружения, чтобы подготовиться к такой угрозе. По ее словам, Латвия для обеспечения своей безопасности собирается вместе с Эстонией закупить для себя средства ПВО средней дальности, в покупку такой системы в течение трех лет предполагается вложить около 600 миллионов евро. Еще одним приоритетом Мурниеце назвала развертывание береговых ракетных комплексов и выразила надежду, что подписание договоров и совместные закупки смогут начаться уже весной.