https://ria.ru/20230808/boepripasy-1888872232.html

В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО

В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО - РИА Новости, 08.08.2023

В Латвии может появиться предприятие по производству боеприпасов для НАТО

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом заявила о планах создать государственное предприятие по производству... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:36

2023-08-08T15:36

2023-08-08T15:36

латвия

эстония

инара мурниеце

эдгарс ринкевичс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом заявила о планах создать государственное предприятие по производству боеприпасов для Латвии и других членов НАТО, сообщило во вторник агентство LETA. По данным агентства, Мурниеце заявила, что "рассматривается вопрос о создании государственного капитального общества, задачей которого будет производство военной продукции, которой можно будет снабжать не только собственные вооруженные силы, но и помогать другим членам НАТО". "Мы сами должны быть способны производить то, что критически необходимо, в том числе боеприпасы. Возможно, в течение месяца правительство рассмотрит документы, которые укрепят военную промышленность Латвии", - приводит LETA слова Мурниеце. Ранее она заявляла, что Латвия не видит для себя непосредственной военной угрозы, однако продолжает реформу призыва на службу в армии и закупку вооружения, чтобы подготовиться к такой угрозе. По ее словам, Латвия для обеспечения своей безопасности собирается вместе с Эстонией закупить для себя средства ПВО средней дальности, в покупку такой системы в течение трех лет предполагается вложить около 600 миллионов евро. Еще одним приоритетом Мурниеце назвала развертывание береговых ракетных комплексов и выразила надежду, что подписание договоров и совместные закупки смогут начаться уже весной.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

латвия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латвия, эстония, инара мурниеце, эдгарс ринкевичс, нато